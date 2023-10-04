藏壽司開賣4款「浮誇甜點」 卡娜赫拉限定打卡禮！集點贈旅行袋
「被壽司耽誤的甜點店」藏壽司悄悄開賣4款「浮誇甜點」，濃布丁、焦糖爆爆泡芙塔等癮爆點心曝光！搶錢小土匪即將攻陷藏壽司，P助和粉紅兔兔不只變成限量公仔扭蛋，再變身「卡娜赫拉的小動物」限定佈置，北中南三家分店拍照打卡，還有機會抽中限定好禮；滿額集點更贈送獨家旅行收納袋、造型毛毯。日本壽司郎則打造「巨型螢幕迴轉壽司」，台灣證實引進計劃回應了。
記者蕭涵云/綜合報導
📌濃布丁、焦糖爆爆泡芙塔！藏壽司開賣4款「浮誇甜點」
「被壽司耽誤的甜點店」藏壽司，竟然悄悄一口氣開賣4款浮誇的「癮爆甜點」，綿密的「濃布丁」融合香甜焦糖與醇香牛奶，脆皮「焦糖爆爆泡芙塔」澎湃擠滿香濃牛奶冰淇淋和焦糖，還加上爆米花；還有「黑糖蜜蕨餅聖代」和「檸檬輕乳酪」蛋糕，甜點控不能錯過啊。
📌藏壽司X卡娜赫拉13款聯名扭蛋！滿額集點贈旅行收納袋、造型毛毯
藏壽司端出鮮度君、茶碗蒸、玉米軍艦、鯛魚燒等好料，搭配P助和粉紅兔兔變身成5款可愛扭蛋公仔，這次中獎機率1/500的特賞，可是超Q萌的「粉紅兔兔玉子燒」公仔吊飾，還有4款兩用磁鐵書籤、4款日式和風紙膠帶，通通都好想要收編。
官方再公布「卡娜赫拉的小動物」滿額集點贈，10月6日至11月16日（兌換贈品日期則到11月30日），全台消費滿300元即可集1點，於櫃台憑指定集滿點數、並按讚藏壽司官方 Facebook 或追蹤官方 Instagram，集滿13點可兌換全台限量2850份的實用「旅行收納袋」，有吃著鮭魚卵壽司的粉紅兔兔款及P助和粉紅兔兔歡樂吃壽司2款；集滿16點則可以兌換全台限量1750份的「粉紅兔兔造型毛毯」。
📌藏壽司x卡娜赫拉的小動物限定佈置！打卡抽好禮
P助和粉紅兔兔不只有最新限量13款公仔扭蛋，再變身「卡娜赫拉的小動物」限定佈置，北中南三間中山南西店、台中惠文路店、高雄岡山店，都換上全新結合各種日本元素的Q萌店裝。10月6日至11月2日，於指定店舖打卡拍照並上傳藏壽司官方 Facebook 或標記藏壽司官方 Instagram，有機會抽中只送不賣的限定好禮。
📌日本壽司郎「巨型螢幕迴轉壽司」曝光！台灣證實引進計劃
日本壽司郎今年10月將迎來創立40週年，於9月正式啟用全新開發的數位化「電子郎デジロー」系統，1.5m「巨型螢幕迴轉壽司」還具備觸控點餐及滑選菜色介紹，並能穿插動畫遊戲播放，在用餐途中還會有小問答互動，相當受歡迎。
9月21日初見於大阪「壽司郎江坂店」、9月28日導入東京「壽司郎新宿西口店」，並預定10月將在愛知縣的「天白焼山店」展開。台灣壽司郎證實，「台灣目前尚未有引進計畫」，日本壽司郎才剛啟用，但「不排除未來可能性」。