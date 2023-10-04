影／曼谷大型購物城驚傳槍擊！疑14歲少年槍手犯案釀死傷

14歲槍手犯下曼谷無差別槍擊案！泰國合法持槍規範引熱議

▲14歲的槍手犯下曼谷商場死亡槍擊案，被泰國警方壓制。泰國槍枝合法議題再次引起社會輿論。（圖／翻攝自社群媒體X，原稱推特）
▲14歲的槍手犯下曼谷商場死亡槍擊案，被泰國警方壓制。泰國槍枝合法議題再次引起社會輿論。（圖／翻攝自社群媒體X，原稱推特）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國年僅14歲的槍手在曼谷市中心知名百貨公司「暹羅百麗宮」（Siam Paragon）造成2死、5人受傷，除了就讀於曼谷私立名校且家境富裕，關於國中生為何能持有槍械一事引發大眾輿論，泰國槍械規定也引起外國人的廣泛討論。

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這場槍擊案造成1名30歲的中國女遊客和1名緬甸籍女性死亡，另外有5人受傷，香港知名網紅胡慧冲在事發當時也在該商場，差點受到無差別槍擊案的波及，讓外國遊客驚覺泰國是亞洲的擁槍大國之一。

事實上，泰國民眾可以合法購槍和持槍，但持槍者必須提交財力證明、接受前科調查並提供持槍理由，例如狩獵、運動或自衛等，違法持有槍械最高則可處10年有期徒刑和併科罰金2萬元泰銖，但槍枝暴力事件則一再發生，國中生槍手的死亡槍擊命案也引發社會對於槍枝管制的輿論。

另外，針對持槍人的身份也嚴格審查，比美國的購槍流程還要複雜和縝密。購槍資格需要年滿20歲以上，有些地區要求25歲以上，每一個府的規定不近相同，另外身心狀況需要是正常狀態，須有醫檢證明，戶籍地址必須至少6個月以上沒有變動，且需要沒有犯罪紀錄，必須提供良民證。購槍人還需上過槍枝訓練的課程，以確保知道如何使用。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲大眾推斷可能是兇手的家長或是家中僱員幫忙買槍和子彈。（示意圖／美聯社／達志影像）
由於購槍規範繁雜且有年齡限制，大眾推斷可能是兇手的家長或是家中僱員幫忙買槍，也可能是非法購入和持有槍械，這也並非第一次發生槍枝濫用案件。去年10月，一名前警員持槍闖進東北部烏泰沙旺鎮的一間幼托中心，殺害了至少37人（包括隨機開槍涉殺路人），其中包含23名幼童與1名孕婦，隨後在警方的追捕下，嫌犯逃回家中將自己的妻兒一併殺害。

根據2018年的統計，以擁槍率來看， 菲律賓每100位公民擁有槍枝的比例是1.6，泰國則是15.1，而美國則是每100人有120支，泰國雖然是「微笑大國」，居民都十分友善，但也確實是亞洲的擁槍大國，其中又以具有軍警背景的人士占比最高。


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