14歲槍手犯下曼谷無差別槍擊案！泰國合法持槍規範引熱議

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事實上，泰國民眾可以合法購槍和持槍，但持槍者必須提交財力證明、接受前科調查並提供持槍理由，例如狩獵、運動或自衛等，違法持有槍械最高則可處10年有期徒刑和併科罰金2萬元泰銖，但槍枝暴力事件則一再發生，國中生槍手的死亡槍擊命案也引發社會對於槍枝管制的輿論。
另外，針對持槍人的身份也嚴格審查，比美國的購槍流程還要複雜和縝密。購槍資格需要年滿20歲以上，有些地區要求25歲以上，每一個府的規定不近相同，另外身心狀況需要是正常狀態，須有醫檢證明，戶籍地址必須至少6個月以上沒有變動，且需要沒有犯罪紀錄，必須提供良民證。購槍人還需上過槍枝訓練的課程，以確保知道如何使用。
由於購槍規範繁雜且有年齡限制，大眾推斷可能是兇手的家長或是家中僱員幫忙買槍，也可能是非法購入和持有槍械，這也並非第一次發生槍枝濫用案件。去年10月，一名前警員持槍闖進東北部烏泰沙旺鎮的一間幼托中心，殺害了至少37人（包括隨機開槍涉殺路人），其中包含23名幼童與1名孕婦，隨後在警方的追捕下，嫌犯逃回家中將自己的妻兒一併殺害。
根據2018年的統計，以擁槍率來看， 菲律賓每100位公民擁有槍枝的比例是1.6，泰國則是15.1，而美國則是每100人有120支，泰國雖然是「微笑大國」，居民都十分友善，但也確實是亞洲的擁槍大國，其中又以具有軍警背景的人士占比最高。