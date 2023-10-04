小犬颱風苗栗縣停班停課！鍾東錦親曝「心聲」 縣民狂讚：謝東哥
小犬颱風（國際命名：KOINU）的路徑直撲台灣，明（5）日除了北北基桃之外，其餘18縣市皆確定停班停課。而過去被視為最難放颱風假的新竹縣市、苗栗縣也在列。苗栗縣長鍾東錦稍早也吐露心聲，引發縣民狂讚：謝謝東哥。
記者潘毅/綜合報導
根據過去氣象局資料顯示，台灣本島上最難放颱風假的冠軍縣市為「新竹縣市」，再來是苗栗縣。上個月海葵颱風來襲，當時苗栗縣也沒有停班停課，當時縣長鍾東錦則以「風雨無阻」4字回應。
不過本次小犬颱風來襲，今（4）日晚間鍾東錦於臉書上坦言「這次的小犬颱風非常有感，風大雨大，十分危險，不能讓孩子們冒著風雨上課，不能讓勞工們冒著風險上班」。因此鍾東錦稍早宣布，明（5）日苗栗縣停止上班上課，「願各位鄉親出入平安」。
不少縣民得知停班停課的消息，也紛紛湧入留言「謝謝東哥」、「好的東哥，依然是我東哥，終極一班班長、 KO榜排名直接跳第一，我說的」、「感謝東錦兄照顧我們苗栗人，雖然我在桃園上班，但是心留在苗栗，精神上有放到假！」。
📍10月5日全台縣市停班停課一覽（點此查看）
明（5）日確定停班停課的縣市包含：新竹縣、新竹市、宜蘭縣、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。