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大S鄰居買象山豪宅6年沒住　「全新毛胚屋」加價3成！2.49億求售

▲北市信義區象山知名豪宅「Jade 12」，在售屋網站以2.49億元求售，查屋主在「台北信義」也擁一戶，是大S鄰居。（圖／Google Map@Hyatt Pan）
▲北市信義區象山知名豪宅「Jade 12」，在售屋網站以2.49億元求售，查屋主在「台北信義」也擁一戶，是大S鄰居。（圖／Google Map@Hyatt Pan）

記者徐銘穗/綜合報導

台北市信義區象山知名豪宅「Jade 12新美齊象山大樓」近日出現待售訊息，經查屋主是藝人大S「台北信義」豪宅鄰居，他在2018年以1.95億元入手「Jade 12」7樓戶，持有6年從未住過，全新毛胚屋開價2.49億元求售，比入手加價了5400萬元，增幅27.7%接近3成。專家分析，此物件估起碼有1成的議價空間。

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全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，鄰近象山的「Jade 12」，樓高13層，外觀華麗，屋齡已屆6年，當初曾因遲遲未見交易，一度引起市場關注，新成屋時的開價在單坪150萬元，揭露後雖僅兩戶達標150萬元，目前社區行情也可來到150萬元。

▲實價紀錄中「Jade 12」最高單價也只來到160.2萬元，且為頂樓戶。（圖／內政部實價登錄網站）
▲實價紀錄中「Jade 12」最高單價也只來到160.2萬元，且為頂樓戶。（圖／內政部實價登錄網站）
陳炳辰表示，此次待售物件是「Jade 12」7樓戶，在售屋網上開價2.49億元售價，扣除車位單價也從139.1萬元，增至180.1萬元。但由於目前實價紀錄中社區最高單價也只來到160.2萬元，且為頂樓戶，顯示賣方在開價上顯然對物件相當有信心。

由於該物件仍為毛胚狀態，顯入屋主入手6年1天都沒住過。陳炳辰分析，不少層峰人士購置豪宅並不一定即刻入住，比方說購置多戶投資收藏，又或有時長居國外，在裝潢自住還是要出售的考量就耗費數年，卻也沒有急迫性。且因為豪宅客群會有自己的裝潢團隊或喜好，常見以毛胚屋為購屋選項，不無可能令此物件持有方，本就打定主意等待有緣人轉手獲利，長期空置毛胚倒算投其所好。

▲「Jade 12」7樓戶開價2.49億元求售，在銷售平台上有超過千人感興趣。（圖／信義房屋網站）
▲「Jade 12」7樓戶開價2.49億元求售，在銷售平台上有超過千人感興趣。（圖／信義房屋網站）
陳炳辰認為，該社區雖鄰近捷運象山站一級戰區，但地理位置屬信義計劃區外圍，房價發展受限，價格競爭力不比「琢白」、「松雍」等單價200萬元俱樂部豪宅，不過高資產族群若非資金因素，未達預期水準亦不會輕易出售豪宅，如刊登待售好一段時間的「文華苑」、「敦南寓邸」皆不見屋主心態弱化，在明年有望迎來房市春燕，同步帶動高價房產市場，又讓豪宅賣方看好後況，強化打死不退信心。

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