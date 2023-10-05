大S鄰居買象山豪宅6年沒住　「全新毛胚屋」加價3成！2.49億求售

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陳炳辰表示，此次待售物件是「Jade 12」7樓戶，在售屋網上開價2.49億元售價，扣除車位單價也從139.1萬元，增至180.1萬元。但由於目前實價紀錄中社區最高單價也只來到160.2萬元，且為頂樓戶，顯示賣方在開價上顯然對物件相當有信心。
由於該物件仍為毛胚狀態，顯入屋主入手6年1天都沒住過。陳炳辰分析，不少層峰人士購置豪宅並不一定即刻入住，比方說購置多戶投資收藏，又或有時長居國外，在裝潢自住還是要出售的考量就耗費數年，卻也沒有急迫性。且因為豪宅客群會有自己的裝潢團隊或喜好，常見以毛胚屋為購屋選項，不無可能令此物件持有方，本就打定主意等待有緣人轉手獲利，長期空置毛胚倒算投其所好。
陳炳辰認為，該社區雖鄰近捷運象山站一級戰區，但地理位置屬信義計劃區外圍，房價發展受限，價格競爭力不比「琢白」、「松雍」等單價200萬元俱樂部豪宅，不過高資產族群若非資金因素，未達預期水準亦不會輕易出售豪宅，如刊登待售好一段時間的「文華苑」、「敦南寓邸」皆不見屋主心態弱化，在明年有望迎來房市春燕，同步帶動高價房產市場，又讓豪宅賣方看好後況，強化打死不退信心。
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