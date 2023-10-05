醫療宅發威！桃園「林口長庚」房市交易增25%　這醫院房價漲破6成

我是廣告 請繼續往下閱讀
聖保祿醫院物件供不應求 房價漲幅衝破60.8%
有巢氏房屋桃園陽明公園加盟店東張世宗表示，「聖保祿醫院」緊鄰桃園火車站、擁有桃園最大的陽明運動公園，加上聖保祿醫院增建即將完成，還有台鐵、機捷、桃捷三鐵共構的交通優勢議題，帶動周邊房價較疫情前漲幅高達60.8%。周邊物件屋齡大約15-20年、每坪平均單價22到36萬左右，多為兩到三房的房型，通常越接近火車站越貴，便利交通吸引通勤族置產。
重點發展、醫療資源充沛 部桃醫院房價漲幅達57%
「衛生福利部桃園醫院（簡稱「部桃」）」房價在疫情前後漲幅達57.1%。有巢氏房屋桃園龍安加盟店東邱世傑分析，部桃是桃園縣最大公立醫院，加上離桃園市中心近吸引通勤族，雖鄰近台鐵軌道，但台鐵預計在2030年完成鐵路地下化，後續發展可期。周邊物件主要為20年以上的華廈，坪數介於35~45坪間，每坪平均單價落在20到25萬左右，以在地換屋族群居多。
永慶房產集團研展中心副理陳金萍也提醒，多數大型醫院周邊商圈發展早，後續公共設施、交通、甚至學校等建設，會讓商圈呈現不同優勢和風貌，民眾如有相關的住宅需求，建議要多比較、實地走訪，才能做出最適切的購售屋決策。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。