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醫療宅發威！桃園「林口長庚」房市交易增25%　這醫院房價漲破6成

▲林口長庚醫院為全台最大規模醫院，周遭生活機能優秀，搭配機場捷運吸引雙北市外移人口置產 。（圖／永慶房產集團提供）
▲林口長庚醫院為全台最大規模醫院，周遭生活機能優秀，搭配機場捷運吸引雙北市外移人口置產 。（圖／永慶房產集團提供）

記者徐銘穗/綜合報導

2025年台灣65歲以上人口估將超過20%，邁入超高齡社會，且國發會推測，明年起75歲以上人口每年增加10萬人以上，照護、醫療宅議題受矚目。房仲業者盤點桃園林口長庚等6大醫院周邊房市，發現在疫情前後，林口長庚房市交易量逆勢成長25.8%，在房價部分，聖保祿醫院房價近一年更是成長60.8%，相當驚人。

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「林口長庚醫院」周遭成交量與疫情前的2019年相比成長25.8%。有巢氏房屋林口A8文興加盟店長吳怡箴指出，周遭商圈成熟，鄰近機捷重劃區和龜山轉運站，是桃園近年房市火熱地區之一，周遭中古屋屋齡多超過20年，平均單價35到45萬，較雙北市相對親民，加上醫護、鄰近華亞科學園區就業人口，醫療資源優勢也吸引不少退休族，讓林口長庚周邊房市供不應求。

▲桃園市六大醫院 2019年與近一年周遭房市價量 。（圖／永慶房產集團提供）
▲桃園市六大醫院 2019年與近一年周遭房市價量 。（圖／永慶房產集團提供）
聖保祿醫院物件供不應求  房價漲幅衝破60.8%

有巢氏房屋桃園陽明公園加盟店東張世宗表示，「聖保祿醫院」緊鄰桃園火車站、擁有桃園最大的陽明運動公園，加上聖保祿醫院增建即將完成，還有台鐵、機捷、桃捷三鐵共構的交通優勢議題，帶動周邊房價較疫情前漲幅高達60.8%。周邊物件屋齡大約15-20年、每坪平均單價22到36萬左右，多為兩到三房的房型，通常越接近火車站越貴，便利交通吸引通勤族置產。

▲聖保祿醫院新院即將落成，提供當地更多醫療量能，未來三鐵共構將可服務更多民眾。 （圖／永慶房產集團提供）
▲聖保祿醫院新院即將落成，提供當地更多醫療量能，未來三鐵共構將可服務更多民眾。 （圖／永慶房產集團提供）
重點發展、醫療資源充沛　部桃醫院房價漲幅達57%

「衛生福利部桃園醫院（簡稱「部桃」）」房價在疫情前後漲幅達57.1%。有巢氏房屋桃園龍安加盟店東邱世傑分析，部桃是桃園縣最大公立醫院，加上離桃園市中心近吸引通勤族，雖鄰近台鐵軌道，但台鐵預計在2030年完成鐵路地下化，後續發展可期。周邊物件主要為20年以上的華廈，坪數介於35~45坪間，每坪平均單價落在20到25萬左右，以在地換屋族群居多。

▲部桃醫院旁鐵路將進行地下化工程，未來可進一步與高城商圈結合。（圖／永慶房產集團提供）
▲部桃醫院旁鐵路將進行地下化工程，未來可進一步與高城商圈結合。（圖／永慶房產集團提供）
永慶房產集團研展中心副理陳金萍也提醒，多數大型醫院周邊商圈發展早，後續公共設施、交通、甚至學校等建設，會讓商圈呈現不同優勢和風貌，民眾如有相關的住宅需求，建議要多比較、實地走訪，才能做出最適切的購售屋決策。

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