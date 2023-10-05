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劉至翰祖孫三代都爆青光眼！眼壓不高也有事　7成自行停藥超母湯

▲劉至翰之前在節目《健康點點名》透露，他和父親劉尚謙、爺爺都罹患青光眼，醫師提醒民眾應多注意，眼壓不高也可能有事。（圖／中天新聞提供）
▲劉至翰之前在節目《健康點點名》透露，他和父親劉尚謙、爺爺都罹患青光眼，醫師提醒民眾應多注意，眼壓不高也可能有事。（圖／中天新聞提供）

NOWnews／綜合報導

青光眼是重大眼疾，若未妥善治療，失明風險高，不少國外名人都曾爆青光眼，例如知名U2樂團主唱波諾，及義大利盲人歌手波伽利等， 而國內藝人劉至翰更是祖孫三代全中招。醫師表示，青光眼典型症狀是眼壓高，但某些病人的眼壓並無異常，須定期檢查，若確診更須遵從醫囑用藥，才能遠離盲眼威脅。

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台北市立聯合醫院中興院區眼科主治醫師葉師榕說，青光眼是退化性視神經病變，不同病人可能有不同致病原因，主要危險因子除了眼壓高與視神經盤不穩定的血流供應外，有家族史、高度近視、糖尿病、年長者，都是高危險群。

▲健康配圖、保健、眼睛、視力、疲憊、疲勞、加班、熬夜。（圖／記者陳明中攝）
▲有家族史、高度近視、糖尿病等高危險群，最好每半年檢查1次。（示意圖／記者陳明中攝）
青光眼初期往往僅有輕微視野缺損，病人大都無感，直到有大面積的視神經纖維損傷才發現，視覺功能恐已一去不回，甚至失明，愈早發現，愈能保留最多健康的視神經纖維。

此外，葉師榕指出，高眼壓雖是原發性青光眼危險因子，但眼壓沒有絕對安全值，無法單純依據眼壓高低來判定病人有無青光眼，且人的眼壓和血壓一樣有高低起伏，所以不少患者在被診斷為青光眼時，眼壓是在正常的範圍內。

由於每人視神經對眼壓耐受度不同，加上視神經血流循環的不同，某些人眼壓高於20毫米汞柱，視神經依然健康，但某些人即使眼壓低於20毫米汞柱，仍產生青光眼視神經病變。

葉師榕表示，面對青光眼，鼓勵民眾定期到眼科篩檢，一旦對視神經狀況有疑慮，可以安排詳細檢查確認，即使發現有青光眼，也不要緊張，最重要是積極治療、規律用藥，因為根據統計，台灣約有7成病人會自行停藥，其中大多數甚至在治療第一年就停藥，這樣可能會和失明更近一步了。

🟡青光眼注意事項
📍不過度用眼，看電視、閱讀應充足照明。

📍不暴飲暴食，大吃大喝恐使眼壓升高 。

📍 適度運動，可使血流加快，能降低眼壓 。

📍保持情緒穩定、正常睡眠，有助眼壓穩定。

📍不是所有青光眼都會眼壓偏高，定期檢查是最佳預防方法。

📍有家族史、高度近視、糖尿病等都是高危險群，最好每半年檢查1次。

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