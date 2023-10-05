劉至翰祖孫三代都爆青光眼！眼壓不高也有事　7成自行停藥超母湯

我是廣告 請繼續往下閱讀
青光眼初期往往僅有輕微視野缺損，病人大都無感，直到有大面積的視神經纖維損傷才發現，視覺功能恐已一去不回，甚至失明，愈早發現，愈能保留最多健康的視神經纖維。
此外，葉師榕指出，高眼壓雖是原發性青光眼危險因子，但眼壓沒有絕對安全值，無法單純依據眼壓高低來判定病人有無青光眼，且人的眼壓和血壓一樣有高低起伏，所以不少患者在被診斷為青光眼時，眼壓是在正常的範圍內。
由於每人視神經對眼壓耐受度不同，加上視神經血流循環的不同，某些人眼壓高於20毫米汞柱，視神經依然健康，但某些人即使眼壓低於20毫米汞柱，仍產生青光眼視神經病變。
葉師榕表示，面對青光眼，鼓勵民眾定期到眼科篩檢，一旦對視神經狀況有疑慮，可以安排詳細檢查確認，即使發現有青光眼，也不要緊張，最重要是積極治療、規律用藥，因為根據統計，台灣約有7成病人會自行停藥，其中大多數甚至在治療第一年就停藥，這樣可能會和失明更近一步了。
🟡青光眼注意事項
📍不過度用眼，看電視、閱讀應充足照明。
📍不暴飲暴食，大吃大喝恐使眼壓升高 。
📍 適度運動，可使血流加快，能降低眼壓 。
📍保持情緒穩定、正常睡眠，有助眼壓穩定。
📍不是所有青光眼都會眼壓偏高，定期檢查是最佳預防方法。
📍有家族史、高度近視、糖尿病等都是高危險群，最好每半年檢查1次。