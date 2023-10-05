「台灣坎城」林口媒體園區改建社宅 萬人反彈！國土署：招商不利
新北市府規劃在機捷A9站打造「林口國際媒體園區」，由三井不動產、東森與三立得標，共投入240億元資金，目標成為「台灣坎城」，基地總面積11.66公頃。未料，內政部國土管理署卻預計將收回其中2.7公頃土地，改建社會住宅，引發1.3萬人連署反對。對此，國土署今（5）發聲明，強調因林口媒體園區整體開發、招商進度不如預期，國有地活化應優先符合公益。
記者徐銘穗/綜合報導
「林口國際媒體園區」從2019年開始招商，預計引進影視文創、娛樂休閒及生活支援服務性等產業，基地總面積11.66公頃，分A、B、C、D四區。新北市經發局局長何怡明上月初說明招商工程進度表示，三井複合式商場，目前工程進度已達70.1%，預計於2024年第2季開幕營運，而東森集團工程進度已達30.95%，後續預計於2025年第2季完工啟用。估可創造約1萬2000個就業機會。
新北市經發局補充，媒體園區內尚有4.3公頃基地，原亦雙方合作招商，但得標廠商三立集團與市府終止契約後，國產署表示配合中央政策，後續國有地2.7公頃部分不再合作，將收回自行規劃，目前預計交由內政部營建署評估作社會住宅用地。國民黨新北市議員蔡淑君發起連署，有1萬3000份贊成維持招商規畫。
對此，國土署今（5）發聲明，表示林口媒體園區土地是國有財產署所有，原本新北市政府推動新北影城計畫，整體開發進度不如預期，今年2月1日重新詢問各部會評估使用需求，基於國有土地活化運用應優先符合國內發展的公益及全民可享前提，重新檢視原有計畫推動的合宜性。
國土署指出，新北市社宅目標僅達成57%，尚有缺口逾1萬4000戶，新北市人口月底已達403萬人為全國最多，呈持續成長，中央與地方仍將持續與國有財產署合作，積極盤點適合做為社會住宅興建的國有土地，興建社會住宅及減輕居住負擔，也透過包括公共托育、日照中心等社住附屬設施建置，照顧新北市民的居住與生活需求。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。