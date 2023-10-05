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「台灣坎城」林口媒體園區改建社宅　萬人反彈！國土署：招商不利

▲東森集團將進駐「林口國際媒體園區」，工程進度30.95%，預計2025年第2季完工啟用。但國土署擬收回林口媒體園區其中2.7公頃土地蓋社宅。（圖／翻攝新北經發局網站）
▲東森集團將進駐「林口國際媒體園區」，工程進度30.95%，預計2025年第2季完工啟用。但國土署擬收回林口媒體園區其中2.7公頃土地蓋社宅。（圖／翻攝新北經發局網站）

記者徐銘穗/綜合報導

新北市府規劃在機捷A9站打造「林口國際媒體園區」，由三井不動產、東森與三立得標，共投入240億元資金，目標成為「台灣坎城」，基地總面積11.66公頃。未料，內政部國土管理署卻預計將收回其中2.7公頃土地，改建社會住宅，引發1.3萬人連署反對。對此，國土署今（5）發聲明，強調因林口媒體園區整體開發、招商進度不如預期，國有地活化應優先符合公益。

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「林口國際媒體園區」從2019年開始招商，預計引進影視文創、娛樂休閒及生活支援服務性等產業，基地總面積11.66公頃，分A、B、C、D四區。新北市經發局局長何怡明上月初說明招商工程進度表示，三井複合式商場，目前工程進度已達70.1%，預計於2024年第2季開幕營運，而東森集團工程進度已達30.95%，後續預計於2025年第2季完工啟用。估可創造約1萬2000個就業機會。

▲林口國際媒體園區引進三井不動產集團加碼投資興建複合式商業設施，目前工程進度已達70.1%，預計2024年第2季開幕營運。（圖／翻攝新北經發局網站）
▲林口國際媒體園區引進三井不動產集團加碼投資興建複合式商業設施，目前工程進度已達70.1%，預計2024年第2季開幕營運。（圖／翻攝新北經發局網站）
新北市經發局補充，媒體園區內尚有4.3公頃基地，原亦雙方合作招商，但得標廠商三立集團與市府終止契約後，國產署表示配合中央政策，後續國有地2.7公頃部分不再合作，將收回自行規劃，目前預計交由內政部營建署評估作社會住宅用地。國民黨新北市議員蔡淑君發起連署，有1萬3000份贊成維持招商規畫。

對此，國土署今（5）發聲明，表示林口媒體園區土地是國有財產署所有，原本新北市政府推動新北影城計畫，整體開發進度不如預期，今年2月1日重新詢問各部會評估使用需求，基於國有土地活化運用應優先符合國內發展的公益及全民可享前提，重新檢視原有計畫推動的合宜性。

國土署指出，新北市社宅目標僅達成57%，尚有缺口逾1萬4000戶，新北市人口月底已達403萬人為全國最多，呈持續成長，中央與地方仍將持續與國有財產署合作，積極盤點適合做為社會住宅興建的國有土地，興建社會住宅及減輕居住負擔，也透過包括公共托育、日照中心等社住附屬設施建置，照顧新北市民的居住與生活需求。

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