進口美豬「洗產地」偽標英豬、加豬 中市府要查有無含萊劑
桃園市衛生局連續查獲新興、瑞騰兩家業者，將進口美國豬肉外包裝產地標示為加拿大、英國，部份肉品銷售到台中市。台中市今天雖停班課，食安處仍持續稽查下游餐飲業者，目前已抽驗8件原料肉，將檢驗是否含萊克多巴胺等動物用藥。
記者顏幸如／台中報導
桃園市衛生局會同衛福部食藥署，查獲新興冷凍食品有限公司、瑞騰國際股份有限公司將近15萬公斤的進口美國豬肉製成火鍋肉片、重組肉片、豬梅肉捲後出售，外包裝產地卻不實標示為加拿大、英國。
台中市政府衛生局食品藥物安全處昨天接獲桃園市衛生局通知，指情報顯示部份肉片銷售到台中市下游業者。立即展開稽查。市府表示，新興冷凍食品有限公司於7月1日至8月20日將「美國冷凍豬前腿肉」與「加拿大豬肉」混合製成豬火鍋肉片，銷售給台中市15家餐飲業者，衛生局派員現場稽查幾無庫存。
瑞騰國際公司則是於7月7日至8月14日，將進口的美國豬肉加工製成豬肉片、豬肉捲，成品產地包裝標示為加拿大或英國，銷售台中市65家餐飲業者，食安處今（5）日持續稽查下游餐飲業者，至於銷售數量，正與新北市衛生局釐清中。
針對使用這2家公司肉品的餐飲店家，衛生局已抽驗8件原料肉，將檢驗是否含動物用藥，另輔導業者應要求供應商提供產地證明文件，以保障店家及消費者權益。