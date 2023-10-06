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宮崎駿動用60位畫師打造《蒼鷺與少年》　米津玄師報恩獻唱主題曲

▲宮崎駿新作《蒼鷺與少年》花費7年時間籌備、動用60名畫師製作。（圖／吉卜力工作室官網）
▲宮崎駿新作《蒼鷺與少年》花費7年時間籌備、動用60名畫師製作。（圖／吉卜力工作室官網）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本動畫大師宮崎駿最新作品《蒼鷺與少年》從繪製到上映，整整花了7年時間籌備、動用60名畫師製作，更找來影帝菅田將暉、柴崎幸、愛繆Aimyon、木村佳乃等人聲演之外，男神木村拓哉更是力挺客串；台灣中文配音版卡司除了有許光漢、曾敬驊，李心潔更是一人分飾兩角；就連電影主題曲〈地球儀〉還是由創作天王米津玄師製作，含金量滿滿。

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▲▼菅田將暉（上圖左起）、柴崎幸、愛繆Aimyon、木村拓哉（下圖左）為電影獻聲。（圖／菅田將暉X、柴崎幸X、愛繆Aimyon X、）
▲▼菅田將暉（上圖左起）、柴崎幸、愛繆Aimyon、木村拓哉（下圖左）為電影獻聲。（圖／菅田將暉X、柴崎幸X、愛繆Aimyon X、木村拓哉IG、スタジオジブリ STUDIO GHIBLI X）
▲宮崎駿編導的最新動畫《你想活出怎樣的人生》在日本上映，木村拓哉（左）特別演出。（圖／木村拓哉IG、スタジオジブリ STUDIO GHIBLI Twitter）
 
《蒼鷺與少年》日本、台灣配音陣容堅強

《蒼鷺與少年》日本配音陣容邀來許多大咖參與，男主角由年僅18歲的新生代男星山時聰真擔任少年真人，影帝菅田將暉為蒼鷺配音，特別演出的木村拓哉飾演男主角真人父親「牧勝一」，其他聲優包含柴崎幸、Aimyon、木村佳乃等，都是耳熟能詳的一線卡司。

中文版配音分別由許光漢聲演「蒼鷺」、曾敬驊則是「牧真人」，李心潔一人分飾真人生母「久子」及繼母「夏子」角色；因為3人都非專業配音員，起初消息曝光引發正反兩極評論，部分觀眾認為選角雖然都是專業演員，卻非專業配音員，「言重」表示大幅降低進戲院觀影的意願，「有點不太尊重專業配音員」、「不用特別去影院看了」，究竟聲演表現如何？有待大眾觀影後續評論。

耗時7年打造！動員60名畫師全手工繪製

宮崎駿耗時7年傾力打造《蒼鷺與少年》，共動員60名畫師全手工繪製，每一幀畫面都被形容是「獨立藝術品」，這部電影也是吉卜力有史以來第一部IMAX作品；在日本更採「零宣傳」神祕策略，上映4天就超越《神隱少女》首4日票房紀錄，上映至今2個月已累積553萬觀影人次、大賣82.5億日圓（約17.8億元台）。

米津玄師發表的第100首歌曲！傾力4年打造的報恩之作

《蒼鷺與少年》的主題曲〈地球儀〉由天王米津玄師製作，這也是他發⾏的第100⾸歌曲，作品配合電影「零宣傳」政策，直到日本上映當天才解禁。米津玄師表示曲名之所以取為〈地球儀〉，是因為宮崎駿在《崖上的波妞》的紀錄片中，手持畫筆繪出地球儀的模樣，令人印象深刻。用水彩描摹出地球儀，彷彿是勾出一個世界，也因此浮現「如轉動地球儀一般 」這句歌詞，曲名也隨之而生。

米津玄師回憶創作過程，聽著附近幼兒園孩童的嬉笑聲，在黑黑的樹蔭下散步。對於平時在狹小房間裡邊回溯過往記憶邊作曲的他而言，這次作曲經驗再豐富也不過。提到創作的機緣，他表示從小看著宮崎駿的電影長大，所以在4年前得知要製作宮崎駿新作主題曲時，感到非常震驚，同時疑惑為什會被選上。感受到光榮的同時，米津玄師懷著誠惶誠恐的心情，將豐富的人生體驗與記憶化作歌曲。

▲宮崎駿（左）、鈴木敏夫曾在首爾發現如同《神隱少女》般的街道。（圖／翻攝自吉卜力X）
▲《蒼鷺與少年》導演為宮崎駿（左），鈴木敏夫則擔任監製。（圖／吉卜力X）
《蒼鷺與少年》為了防止劇透，上映前決定不宣傳、不投入廣告，監製鈴木敏夫就表示，在網路發達的時代，或許「沒有任何消息」會是一種成功的行銷，也認為預告片會讓觀眾有「先入為主」的想法，雖然不確定此罕見怪招是否能奏效，但還是想嘗試看看，要大眾到戲院一探究竟，尋找答案。

宮崎駿也對於「上映前不宣傳」感到擔憂，曾問鈴木敏夫「這樣真的沒關係嗎？」、「鈴木先生我是相信你，但我還是很擔心」；或許正是因為有「宮崎駿」的名字撐腰，許多網友都表示會進戲院支持，不宣傳的手法果然引起大眾滿滿好奇，日本票房成績亮眼之外，台灣也順勢掀起討論。


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