宮崎駿動用60位畫師打造《蒼鷺與少年》　米津玄師報恩獻唱主題曲

我是廣告 請繼續往下閱讀
《蒼鷺與少年》日本配音陣容邀來許多大咖參與，男主角由年僅18歲的新生代男星山時聰真擔任少年真人，影帝菅田將暉為蒼鷺配音，特別演出的木村拓哉飾演男主角真人父親「牧勝一」，其他聲優包含柴崎幸、Aimyon、木村佳乃等，都是耳熟能詳的一線卡司。
中文版配音分別由許光漢聲演「蒼鷺」、曾敬驊則是「牧真人」，李心潔一人分飾真人生母「久子」及繼母「夏子」角色；因為3人都非專業配音員，起初消息曝光引發正反兩極評論，部分觀眾認為選角雖然都是專業演員，卻非專業配音員，「言重」表示大幅降低進戲院觀影的意願，「有點不太尊重專業配音員」、「不用特別去影院看了」，究竟聲演表現如何？有待大眾觀影後續評論。
耗時7年打造！動員60名畫師全手工繪製
宮崎駿耗時7年傾力打造《蒼鷺與少年》，共動員60名畫師全手工繪製，每一幀畫面都被形容是「獨立藝術品」，這部電影也是吉卜力有史以來第一部IMAX作品；在日本更採「零宣傳」神祕策略，上映4天就超越《神隱少女》首4日票房紀錄，上映至今2個月已累積553萬觀影人次、大賣82.5億日圓（約17.8億元台）。
米津玄師發表的第100首歌曲！傾力4年打造的報恩之作
《蒼鷺與少年》的主題曲〈地球儀〉由天王米津玄師製作，這也是他發⾏的第100⾸歌曲，作品配合電影「零宣傳」政策，直到日本上映當天才解禁。米津玄師表示曲名之所以取為〈地球儀〉，是因為宮崎駿在《崖上的波妞》的紀錄片中，手持畫筆繪出地球儀的模樣，令人印象深刻。用水彩描摹出地球儀，彷彿是勾出一個世界，也因此浮現「如轉動地球儀一般 」這句歌詞，曲名也隨之而生。
米津玄師回憶創作過程，聽著附近幼兒園孩童的嬉笑聲，在黑黑的樹蔭下散步。對於平時在狹小房間裡邊回溯過往記憶邊作曲的他而言，這次作曲經驗再豐富也不過。提到創作的機緣，他表示從小看著宮崎駿的電影長大，所以在4年前得知要製作宮崎駿新作主題曲時，感到非常震驚，同時疑惑為什會被選上。感受到光榮的同時，米津玄師懷著誠惶誠恐的心情，將豐富的人生體驗與記憶化作歌曲。
《蒼鷺與少年》為了防止劇透，上映前決定不宣傳、不投入廣告，監製鈴木敏夫就表示，在網路發達的時代，或許「沒有任何消息」會是一種成功的行銷，也認為預告片會讓觀眾有「先入為主」的想法，雖然不確定此罕見怪招是否能奏效，但還是想嘗試看看，要大眾到戲院一探究竟，尋找答案。
宮崎駿也對於「上映前不宣傳」感到擔憂，曾問鈴木敏夫「這樣真的沒關係嗎？」、「鈴木先生我是相信你，但我還是很擔心」；或許正是因為有「宮崎駿」的名字撐腰，許多網友都表示會進戲院支持，不宣傳的手法果然引起大眾滿滿好奇，日本票房成績亮眼之外，台灣也順勢掀起討論。