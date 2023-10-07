流浪45國YouTuber移居台東　1650萬買透天厝慘漏水：台灣房子很貴

我是廣告 請繼續往下閱讀
小飛日前公開台東新房是位在偏鄉的老透天厝，入手價是1650萬元，直言「台灣的房子很貴，很誇張」。他說因房價遠超原本設定的800至1200萬元預算，看房時一直在確保不會再有額外的負擔，購屋前取得的屋況說明書也明在沒有滲漏水、鋼筋外露或水泥塊剝落等問題，但入住後才知房子不但爆大漏水，也有水泥剝落等問題。
影片中，小飛說房仲原否認房子有漏水，直到專家檢測過後才改口。他表示，後續跟房仲、原屋主探討往後房屋的修繕事宜時，原屋主像是個講道理、誠實又正直的人，反觀房仲一直繞圈子，到後面的訊息聯絡房仲也都拖很久才願意回覆，最後甚至留下要他們「發存證信函」的訊息後斷聯，直到影片發布後才現身YouTube平台。
針對小飛控訴內容，當事不動產經紀有限公司也發出以下聲明：
1、本案在帶看時，有告知屋況，後續因買方提出需求，經協議提前點交，讓買方能提早於交屋前装修。
2、買方支付款項尚餘百萬元在履保帳戶，係因漏水修繕等問題，還在處理中，故尚未將權狀交予買方。
3、針對漏水屋況，屋主願意負責修繕、提供保固，惟因買方要求近百萬的精神賠償，所以尚在溝通協調中。
4、本案自買方反應相關問題後，本店持續與買賣雙方溝通協調，甚至跟屋主爭取到減價、解約等選項，也代墊相關稅費規費，惟雙方認知尚有落差，本店將繼續處理以期順利解決。