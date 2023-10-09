洗衣精加錯地方！達人曝「倒入筒槽」效果更好　1做法最傷衣料

連假住飯店進房後「先沖馬桶」　房務員揭驚悚原因：迷你吧更可怕

▲台灣旅客入住飯店時，習慣進房前先敲門，其實進房後還有一個動作要先做，那就是先到廁所沖馬桶。（示意圖／取自photo AC）
▲台灣旅客入住飯店時，習慣進房前先敲門，其實進房後還有一個動作要先做，那就是先到廁所沖馬桶。（示意圖／取自photo AC）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣旅客入住飯店時，習慣進房前先敲門，並說聲：「不好意思打擾了！」但其實進房後還有一個動作要先做，但鮮少台灣人知道，那就是先到廁所沖馬桶避免有令人感到毛骨悚然的昆蟲、蜘蛛藏匿。此外，飯店房務人員更揭露，房間裡暗藏危機的3類物品，分別是水壺、迷你吧與抽屜

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外媒《Metro》報導，國外旅遊公司eShores訪談各飯店廚師、接待人員和清潔員等各級員工，揭露飯店業不願被人知道的內幕消息。其中有一點，就是在進入房間後，一定要馬上到浴室沖馬桶，飯店員工指出，馬桶和馬桶坐墊底下，常會有令人毛骨悚然的昆蟲、蜘蛛藏匿，前往較溫暖的地區旅遊時尤其容易遇到

▲房務人員提醒，熱水壺不會每天都清潔，迷你吧裡的飲料要喝前也要檢查。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲房務人員提醒，熱水壺不會每天都清潔，迷你吧裡的飲料要喝前也要檢查。（示意圖／翻攝自Pixabay）
房務人員更提醒，事實上房務員不一定每天都會清潔熱水壺，所以使用前要先檢查，而且「迷你吧（mini bars）也不安全」，曾發現客人朝迷你吧的瓶子裡撒尿，然後蓋上瓶蓋，下一位客人要喝水時才發現飲品被「加工過」了，因此建議旅客在吃或喝東西前，注意物品的密封處是否有遭破壞的痕跡。

此外，房務人員也透露說，因為工作必須需快速清潔房間，15分鐘內要完成擦拭各類物品表面的灰塵、吸地，以及更換床單等，實際上「很難面面俱到」，建議旅客入房後，可再自行擦拭衣櫃、抽屜。

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