如何買房／虛坪自己救！逾30年老宅「陽台補登」術　房價秒增百萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞表示，如果你現在持的房子是屬於30年以上的公寓或華廈，家裡面其實是有陽台，但所有權狀裡卻看不到「陽台」兩個字，未來要賣房子前，只要透過「陽台補登」，把陽台坪數登記進所有權狀裡，就能讓房價瞬間增值數十到數百萬。江炳賞分享以下陽台補登步驟：
1、到戶籍地的戶政事務所，先申請房屋的門牌整編證明。
2、到戶籍地的地政事務所，申請房屋第一類電子謄本及建物現況成果圖。
3、備妥上述兩項文件後，到市政府去申請兩文件，一是使用執照證明、二是藍晒圖，也就是使用執照的完工竣工圖說。
4、比對建屋成果圖與竣工藍晒圖。若在陽台位置，建屋成果圖上沒出現「陽台」字樣，但竣工藍晒圖上有註記陽台兩個字，如此有超過80%機率可進行陽台補登。
5、持上述文件，直接跟市政府建管單位申請陽台補登，經市府建管處審核完成之後，會核發公文。
6、再持市府建管單位核發公文，到地政事務所請求進行陽台補登，事務所計算完面積後，就會把陽台面積補登至所有權狀裡。
江炳賞說，陽台補登完成後，若原先是25坪的房子，因為登記了陽台變28坪，「整個價值就整個提升上來了」。他分享95%房仲都不會陽台補登，而他去年成交3個舊公寓物件，正是因陽台補登，幫房子增加數十至數百萬的價值。
信義房屋業務部的劉東圜協理曾在Podcast節目《地產秘密客》中分享，許多屋主雖然符合陽台補登，但可能因做了增建、外推，回復屋況會產生一筆額外的費用，而與補登陽台產生的價值相比之下認為不划算，因此選擇不補登；另外也有因申請補登所需的竣工圖滅失或遺失，而無法做補登。
高源不動產估價師事務所長陳碧源也曾分享，如果要賣屋，都更或老危建物重建，建議去申請補登，如果有前後陽台的，權狀面積可增加不少，可以賣更多錢，但如果沒有處分變現或都更或老危屋重建的人，就不要急著去申請陽台補登，因為申請補登後，陽台面積超過主建物面積8分之1的話，每年房屋稅就會跟著增加。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。