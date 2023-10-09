教育部「0-6歲國家養」廣告暗藏犯罪行為！律師揪法規：兒可告媽

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呂秋遠感嘆，若教育部的少子化新廣告，想要與法務部合作，可以朝向這個方向發展，「只可惜，教育部的審稿官員沒有想到這些，才會讓這則廣告黯然下架」，同時他也產生了10大心得。
1.教育部對於年輕人的想法完全不了解，他們的解決少子化方式，就是讓媽媽自作主張把屬於兒子的錢花在孫子身上。
2.教育部沒有任何外包廣告案的審稿人員，只要外包說什麼，他們照單全收。或者是他們根本就是這麼想的。
3.媽媽擅自決定挪用兒子的錢，去買她想要的東西，即使是給孫子，一樣涉嫌親屬間侵占罪，六個月內，兒子都可以告媽媽。
4.法律強調個體主義，也就是每個人都是獨立的個體，雖然夫妻間還是會因為家庭生活費用而有些例外，但是只要不是自己的錢，沒有經過別人同意，就不要亂花別人的錢。
5.公仔跟嬰兒用品，都很重要。媽媽如果真的覺得孫子的用品一定要買，請用自己的錢，也要看兒子願不願意接受。
6.有些婆婆很愛買巧克力、零食給孫子，不顧媽媽反對，還會說：「我兒子也是這樣養大的，不然你是在不高興什麼」這非常的不尊重孫子的爸媽。
7.兒子沒錢還是寧願把錢花在公仔，不願意買孩子的用品，這是選擇問題，不是育兒問題。
8.這麼關心孫子的阿嬤，還看不下去自己兒子買公仔，應該要多給兒子一點錢，而不是挪用他的錢。
9.每個人對於事情的優先順序，我們都得要尊重，大不了就是個人造業個人擔。自以為成年的兒子選擇錯誤，而幫他做出自己想要的選擇，只會養出媽寶而已。
10.看見沒有！少子化的真正根源之一，其實是跟公婆同住，教育部不要再搞錯重點了！
分析文出爐後，掀起網友共鳴：「結果這廣告內容反而讓人覺得不婚不生快樂一生吧」、「第十點太正解了吧」、「這廣告或許就是外包廣告文案設計者心聲，『沒錢結什麼婚、生什麼子？沒錢結婚生子就是要犧牲愛好及生活品質』，妥妥的反生育廣告」、「年輕人看完應該更不想生小孩了吧」。