殺蟑螂不用買藥了！內行「0成本絕招」每晚抓10隻 2萬人朝聖
蟑螂是不論男女老少都相當害怕的生物！尤其會飛的更是能讓人大崩潰，然而即便房間打掃的再怎麼乾淨，還是偶爾會看到蟑螂亂竄，根據日本從事害蟲研究的專家曾說「當你看到一隻蟑螂，表示同一空間內至少潛伏數十到數百隻蟑螂」，然而現在許多人都買藥治蟑螂，近日就有網友分享0成本秘招，一個晚上就捕捉10幾隻蟑螂，讓2萬名網友朝聖狂讚。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「草屯人」貼文指出「抓蟑螂很簡單，用寶特瓶斜放靠牆，內裝餿水約5分之1滿就好，小強進去就爬不上來，一個晚上就抓10幾隻，餿水越臭效果越好，記得瓶子一定要斜放喔！保特瓶可用大一些的，餿水要夠多、防牠爬上來」只見貼出的照片，寶特瓶內有數十隻蟑螂都已經明顯死亡，寶特瓶餿水捕捉法「殺蟑效果」非常顯著。
貼文曝光後，引來超過2萬名網友按讚表示「這招厲害，來試試看」、「免成本的最香！我也要來試看看」、「這招我有用過，瓶子不用切也可以，裡面放餅乾，就抓到很多小強」、「隔夜的啤酒也很好用」、「會不會效果太好，敢放不敢清哈哈」、「開口好大，感覺我敢放但是不敢拿起來，快吐了哭哭」。
事實上，除了餿水抓蟑法之外，家事達人陳映如過去也分享「啤酒殺蟑法」，原本自己用黑啤酒做吐司，結果還剩下一點點，想說直接丟掉有點可惜，就決定請蟑螂喝，她將裝有黑啤酒的「陷阱玻璃瓶」，放在家中洗衣間並靠牆斜放，一晚過後驗收成果，在瓶中發現2隻小蟑螂。