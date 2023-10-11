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高雄「科工館」商圈1新屋抵2中古屋　5大商圈新舊房價差逾50%

▲高雄科工館商圈新舊屋每坪價差18.2萬元，價差幅度達一倍，是高雄熱門商圈中價差最大的一區。（圖／台灣房屋提供）
▲高雄科工館商圈新舊屋每坪價差18.2萬元，價差幅度達一倍，是高雄熱門商圈中價差最大的一區。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

高雄新舊屋價差有拉大的趨勢！據內政部實價資料統計，高雄5年內新成屋與中古屋價差，相比兩年前，每坪價差僅6.6萬元，不過從去年開始，每坪價差已突破9萬元，今年新舊屋價差來到9.2萬元，價差幅度為46%。價差最多的前5名熱門商圈，科工商圈價差18.2萬元最高，新屋每坪均價35.5萬元，中古屋每坪17.3萬元，價差幅度達一倍之多，等於買1間新屋，可以換買2間中古屋。

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台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，區域房價通常會從新案開始上揚，近年高雄建設利多豐沛推案量大，同時缺工缺料，帶動營建成本高漲，都讓新案房價快速暴衝，雖然部分熱區中古屋連帶補漲，然而力道未能追上新屋漲速，價差也因此明顯。

▲2023年高雄十大熱門商圈新舊屋價差。（圖／台灣房屋提供）
▲2023年高雄十大熱門商圈新舊屋價差。（圖／台灣房屋提供）
顏政豪指出，價差最高的科工館和高醫商圈，多以老公寓、透天較多，新大樓供給少，科工館商圈，3樓以下3房老公寓總價約500~600萬元可入手，新大樓建案則主推景觀豪宅，房價相對較高，3房總價約要2000萬元起跳，新舊屋供給類型差異化，也是造成新舊房價落差大的原因之一，而像科工館預售大樓，目前成交單價已從4字頭起跳，商圈未來價差幅度，也可能再增高。

小價差商圈 高大特區每坪只差4.3萬元
而觀察價差較小的熱門商圈，包括農十六、高鐵、美術館特區、巨蛋商圈及高大特區，價差幅度均在5成以下，其中高大特區新舊屋單價僅差4.3萬元，為十大熱區中價差最小的生活圈。

▲高大特區新舊屋價差每坪只差4.3萬元，為高雄價差最小的熱門商圈。（圖／台灣房屋提供）
▲高大特區新舊屋價差每坪只差4.3萬元，為高雄價差最小的熱門商圈。（圖／台灣房屋提供）
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高大特區屬新興重劃區，區內大樓屋齡輕，新舊房價基期較平均，加上近兩年受台積電議題，拉抬中古房價連帶衝高，也讓新舊屋價差更為縮小；另外像巨蛋商圈屬精華商業區，農十六、美術館則為豪宅特區，商圈地段精華、機能優，且商業區、豪宅物件抗跌性高，不論新舊房價水位都容易維持在高檔，這類高價商圈，新舊房價普遍落差不大。

李家妮也說，買新還買舊，是購屋族買房難題之一，如挑選價差小的商圈，在同樣價格水平下，選舊不如選新；如為價差大的區域，相對之下，中古屋房價負擔較新屋來的輕鬆，更適合精打細算的消費者。

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