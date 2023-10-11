高雄「科工館」商圈1新屋抵2中古屋　5大商圈新舊房價差逾50%

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顏政豪指出，價差最高的科工館和高醫商圈，多以老公寓、透天較多，新大樓供給少，科工館商圈，3樓以下3房老公寓總價約500~600萬元可入手，新大樓建案則主推景觀豪宅，房價相對較高，3房總價約要2000萬元起跳，新舊屋供給類型差異化，也是造成新舊房價落差大的原因之一，而像科工館預售大樓，目前成交單價已從4字頭起跳，商圈未來價差幅度，也可能再增高。
小價差商圈 高大特區每坪只差4.3萬元
而觀察價差較小的熱門商圈，包括農十六、高鐵、美術館特區、巨蛋商圈及高大特區，價差幅度均在5成以下，其中高大特區新舊屋單價僅差4.3萬元，為十大熱區中價差最小的生活圈。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高大特區屬新興重劃區，區內大樓屋齡輕，新舊房價基期較平均，加上近兩年受台積電議題，拉抬中古房價連帶衝高，也讓新舊屋價差更為縮小；另外像巨蛋商圈屬精華商業區，農十六、美術館則為豪宅特區，商圈地段精華、機能優，且商業區、豪宅物件抗跌性高，不論新舊房價水位都容易維持在高檔，這類高價商圈，新舊房價普遍落差不大。
李家妮也說，買新還買舊，是購屋族買房難題之一，如挑選價差小的商圈，在同樣價格水平下，選舊不如選新；如為價差大的區域，相對之下，中古屋房價負擔較新屋來的輕鬆，更適合精打細算的消費者。
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