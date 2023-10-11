台北市含金量最高商圈在這　西門町近4成店面單坪租金破5000元

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大安區消費力驚人 帶動店租行情向上攀升
相較之下，大安區的租金行情便明顯高於其他行政區。相同在單坪1000-2000元的租金區間，大安區僅占13.4%，甚至未達2成，是台北市12行政區中該租金區間占比最低的行政區。但在單坪3000元以上的價格區間，大安區的占比都遠超其他行政區。單坪店面租金3000元以上，大安區合計占比高達58%，超出第二名萬華區達18.5個百分點。
另一個值得注意的是，萬華區的租金行情帶出現明顯M型化的現象。萬華區的主流店租帶為每坪1000-2000元，占比為44.7%，但同時亦有高達36.8%的每坪店租金超過5000元以上，占比是台北市12行政區之首！細看每坪店租金超過5000元以上的交易紀錄全數都落在西門商圈內，可說是台北市含金量最高的商圈之一。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近幾年來西門町的店面市場上，不乏出現店租創下成交高價的紀錄，在在證明西門商圈重返繁華的跡象。此外，西門商圈未來隨著「西區門戶計畫」各式大型開發案的陸續到位，有望持續向上發展，綻放更多商業活力。
而大安區是台北市重要的商辦、文教中心，商業活動熱絡；北市眾多著名的商圈如：東區商圈、永康商圈、大安商圈、通化夜市、師大夜市通通都坐落在大安區。陳金萍說，台大安區除了有眾多上班族之外，亦有龐大的學生族群支撐起在地消費力，讓大安區成為台北市消費力最強勁的區域之一，連帶使當地的店租行情向上攀高。大安區成為台北市店面租金最昂貴的地區，並不令人意外。
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