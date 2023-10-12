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高雄星巴克玻璃屋今最後1天！新址公開　他砸4.4億買地：盤算曝光

▲高雄鼓山區「星巴克明倫門市」因獨特玻璃屋造型十分受歡迎，年初被郡都集團以4.4億元收購，因租約到期，今天是最後1天營業。（圖／Google Map@alps.tw alps.tw）
▲高雄鼓山區「星巴克明倫門市」因獨特玻璃屋造型十分受歡迎，年初被郡都集團以4.4億元收購，因租約到期，今天是最後1天營業。（圖／Google Map@alps.tw alps.tw）

記者徐銘穗/綜合報導

高雄鼓山區明誠三路的「星巴克明倫門市」，獨特玻璃屋造型十分受歡迎，也是星巴克當時啟動心靈花園門市概念的首間門市，至今開店14年，但今年初郡都集團以4.4億元收購，因租約到期、地主不續租，星巴克明倫門市今天是最後1天營業。據悉，郡都集團因該處正對農16特區，預計用來興建集團的企業總部，而星巴克新址也公開了。

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星巴克明倫門市向《NOWnews今日新聞》證實今（12）是最後1天，只營業到晚上6時，不過也要粉絲們別為他們擔心，因為即將在附近華榮路新址重新開幕，時間預計是下月上旬，「不過新店面比較小些」。

▲「星巴克明倫門市」今晚只開到6點，預計11月將在附近華榮路上重新開幕。（圖／高雄新一點臉書）
▲「星巴克明倫門市」今晚只開到6點，預計11月將在附近華榮路上重新開幕。（圖／高雄新一點臉書）
被稱為「玻璃屋」的星巴克明倫門市為獨棟地上2樓建物，地坪276.48坪、建坪96坪，今年初郡都集團以總價4億4236萬元購入，換算單價地坪約160萬元，主要購入原因是其地理位置優越，正對農16，預計用10億元來興建集團的企業總部，最快2025年底完工。 

▲「星巴克明倫門市」正對凹子底森林公園。（圖／台灣房屋提供）
▲「星巴克明倫門市」正對凹子底森林公園。（圖／台灣房屋提供）
《ETtoday房產雲》報導，東森房屋農十六店店長蔡明家指出，該店面無實登記錄，位處三角窗，建物由星巴克興建，預估每月租金約30萬元，年租金至少300萬元。

星巴克明倫門市今（12）最後1天，在地民眾感到不捨，紛紛留言「很棒的一家星巴克，高雄唯一一家開到11點的」、「設計很特殊的門市，可惜要結束營業了」。

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