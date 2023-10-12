面試10個只有2人來！餐飲業也找嘸人　店員曝「服務業缺工現況」

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貼文一出，不少網友紛紛點破當今台灣服務業缺工原因「餐飲業一堆不能放假日，一堆店也給不起Double，說沒有賺錢」、「餐飲業、服務業真的是苦到不行，一個月休息4天，假日都被禁休，誰要做」、「台灣餐飲是出了名的低薪水、只適合高中職或大學，打工體驗一下社會這樣就好了，正職月薪都太少了」、「服務業餐飲業薪水還是太低，很多3.5K以下的，月休4天還不能休假日，缺工也是合情合理」。
而《NOWnews》記者也訪問到在知名餐飲集團工作多年的陳小姐，她表示「現在餐飲業人才真的難找，主因是薪水真的不夠高，而且餐飲業界不成文規定，常態就是不能休週末，或者最多只能排休一天，兩者相加因素下，現在年輕人很少願意正職餐飲業，店內很多大學生利用課餘時間打工，但正職人員真的不好找，人力非常不穩定」。
陳小姐感嘆「有時候工讀生課業尬不過來，排班有時也會出現單天店內人力不足的情況，時代在變，唯獨薪水不變，未來服務業缺工問題只會加劇嚴重」。另一名在燒肉店工作、月領4萬的李先生則說「月休4天真的是比較不彈性，雖然薪水可能比一些上班族好點，但現在年輕人很注重放假休閒娛樂，且餐廳也不可能給出多高薪水，對年輕人來說吸引力確實太小了」。
事實上，最近藝人陶晶瑩的自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，進駐百貨公司美食街，結果近日卻被爆出撤櫃。陶晶瑩也開直播透露「原因就是因為台灣缺工問題，我們缺內場是從第一天開就缺，股東還去幫忙，甚至連百貨公司都幫忙找人留店，結果合約到了，百貨也找不到人。正常內場要有4至6人，我們員工只有2人，其中一位說他不做了，我們真的找不到人」道出收店的無奈。