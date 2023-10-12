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面試10個只有2人來！餐飲業也找嘸人　店員曝「服務業缺工現況」

▲台灣餐飲業、服務業也面臨缺工問題，不少店家開出高薪仍然找不到人。（圖/記者張嘉哲攝）
▲台灣餐飲業、服務業也面臨缺工問題，不少店家開出高薪仍然找不到人。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣現在面臨缺工問題，不僅是營造業者近幾年苦尋不到年輕人才能用，就連服務業、餐飲業都面臨到「大缺工時代」的衝擊。近日就有網友感嘆，餐飲現在要找人也非常困難，有10個人來面試卻只有2人願意來上班，而且通常也做不久，流動率非常高。不少人也點出台灣「服務業缺工現況」，引起熱烈討論。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「現在的餐飲要找人真的很難…. 來面試有10個實際來上班的只有2個，薪水這件事真的是壓垮一切的稻草欸，不然就是來做個兩天直接不來了....」！

貼文一出，不少網友紛紛點破當今台灣服務業缺工原因「餐飲業一堆不能放假日，一堆店也給不起Double，說沒有賺錢」、「餐飲業、服務業真的是苦到不行，一個月休息4天，假日都被禁休，誰要做」、「台灣餐飲是出了名的低薪水、只適合高中職或大學，打工體驗一下社會這樣就好了，正職月薪都太少了」、「服務業餐飲業薪水還是太低，很多3.5K以下的，月休4天還不能休假日，缺工也是合情合理」。

▲餐飲業缺工問題近年來日趨明顯。（示意圖／記者蕭涵云攝）
▲餐飲業缺工問題近年來日趨明顯，台灣民眾普遍認為是因薪水高低、休假制度問題所導致。（示意圖／NOWnews資料照）
而《NOWnews》記者也訪問到在知名餐飲集團工作多年的陳小姐，她表示「現在餐飲業人才真的難找，主因是薪水真的不夠高，而且餐飲業界不成文規定，常態就是不能休週末，或者最多只能排休一天，兩者相加因素下，現在年輕人很少願意正職餐飲業，店內很多大學生利用課餘時間打工，但正職人員真的不好找，人力非常不穩定」。

陳小姐感嘆「有時候工讀生課業尬不過來，排班有時也會出現單天店內人力不足的情況，時代在變，唯獨薪水不變，未來服務業缺工問題只會加劇嚴重」。另一名在燒肉店工作、月領4萬的李先生則說「月休4天真的是比較不彈性，雖然薪水可能比一些上班族好點，但現在年輕人很注重放假休閒娛樂，且餐廳也不可能給出多高薪水，對年輕人來說吸引力確實太小了」。

▲台灣服務業、餐飲業也面臨缺工問題，其主因不少人認為「薪水過低」有關。（示意圖／記者顏真真攝）
▲台灣服務業、餐飲業也面臨缺工問題，其主因不少人認為「薪水過低」有關。（示意圖／記者顏真真攝）
事實上，最近藝人陶晶瑩的自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，進駐百貨公司美食街，結果近日卻被爆出撤櫃。陶晶瑩也開直播透露「原因就是因為台灣缺工問題，我們缺內場是從第一天開就缺，股東還去幫忙，甚至連百貨公司都幫忙找人留店，結果合約到了，百貨也找不到人。正常內場要有4至6人，我們員工只有2人，其中一位說他不做了，我們真的找不到人」道出收店的無奈。

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