55歲伊能靜自豪臉沒僵！飲食嚴格自律 招認「動點小醫美很正常」
少女時期出道的伊能靜，當年一首〈悲傷茱麗葉〉紅遍大街小巷，如今55歲卻依然保持凍齡美貌，跟小10歲的演員秦昊再婚，夫妻同框毫無違和感，對於自己的不老容顏，她歸功於媽媽生得好，天生骨相好，加上後天保養得宜，才能維持好皮膚，也招認做過些微醫美整型，「到這年紀不動點小醫美是不行的！這很正常，女生都愛漂亮嘛，這也是我工作一部分。」
記者江芷稜／綜合報導
堪稱唱歌、表演、創作全方位的女神，伊能靜的神顏值討論度高，難免引來酸民熱議，她大方接受評論，謙稱媽媽給的底子不錯，雖然做了點醫美，但是臉沒有僵，「我們家比較有抗老的DNA，我自己也很保養，在家裡秦昊把我照顧得很好，不需要操勞，歲月比較沒有寫在臉上」。
伊能靜輕描淡寫地談論容貌，實際上為了保養下足功夫，從年輕時就非常養生，對飲食嚴格自律，她曾透露平日不喝冷飲、油炸物，減少攝取醣類澱粉、多吃原形食物、勤喝中藥養氣湯、注重眼周保養這5招，加上勤於運動，才能維持女神般的美貌，她有一套獨創的瘦身菜單，秦昊拍戲需要快速甩肉，也會跟老婆討教飲食方法。
對於酸民批評，伊能靜一笑置之，強調自己無論任何時刻都愛美，不是年長了才開始，「我對自己飲食自律、運動健身、也是我對自己狀態的要求。從少女時期我就這麼做了，而不是這個年紀才開始」，也認為要坦然面對年齡，「如果老去很美好，應該是坦然面對，而無需隱藏」，豁達態度獲得粉絲們力挺與支持，一度傳出她有意投資醫美診所，伊能靜工作室則否認此說法。