朱國榮棄5億保金潛逃名列外逃通緝犯 調查局懸賞將金最高50萬元
國寶集團總裁朱國榮棄5億保金潛逃，調查局今（13）日正式將朱國榮列入外逃通緝犯名單，雖外傳朱國榮落腳太平洋島國萬那杜，但調查局掌握，朱國榮可能潛逃亞洲國家，將透過駐外法務秘書與疑似潛逃行經的國家請求司法互助的可能，並呼籲民眾踴躍提供線索，經檢舉並成功緝獲，可獲頒檢舉獎金。
記者潘千詩／台北報導
依據「調查局獎勵提供線索緝獲外逃通緝犯實施要點」規定，若提供線索，致緝獲外逃通緝犯歸案者，由調查局陳報法務部核定，發給每名新台幣5萬至100萬元之獎金。發給對象不以本國人為限。檢舉獎金金額是依緝獲通緝犯通緝書所載罪名法定刑而定。
朱國榮涉犯的是《證交法》操縱股價罪、內線交易罪，且犯罪金額超過1億元，法定刑為7年以上，依據要點，法定刑7年以上、未滿10年者，核給新台幣35萬元至50萬元。
朱國榮因涉嫌炒作龍邦、台壽保內線交易、松崗炒股等3案陷入長期興訟。其中，龍邦跟台壽保案，二審已分別遭判8年、16年，上訴第三審中；松崗炒股案則在一審階段，還沒判刑。
訴訟期間，法院並未羈押朱國榮，也未使用科技監控設備，僅命他每晚7時前向三張犁派出所報到，但9月7日下午3時是朱最後一次向派出所報到，之後消失，經法院傳拘未著，高院於9月28日發布通緝，連同他3案交保的5億元保釋金也全數沒入。