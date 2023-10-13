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GD不能再叫GD了嗎！YG偷延長G-Dragon商標　防止名字被權志龍拿走

▲BIGBANG隊長GD（權志龍）藝名「G-Dragon」被「YG娛樂」延長商標註冊。（圖／YG官網、GD IG）
▲BIGBANG隊長GD（權志龍）藝名「G-Dragon」被「YG娛樂」延長商標註冊。（圖／YG官網、GD IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓經紀公司「YG娛樂」近來忙著挽留BIGBANG隊長G-Dragon（GD，權志龍）跟BLACKPINK，2組人馬是否續約至今未明；日前就傳出GD已跟美國華納音樂簽約，今（13）日「YG娛樂」就爆出偷偷延長註冊G-Dragon商標權，疑似搶走名字的行為，引發粉絲憤怒。

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▲GD上傳在美國華納音樂辦公室的照片，引發熱議。（圖／GD IG）
▲GD上傳在美國華納音樂辦公室的照片，引發熱議。（圖／GD IG）
BIGBANG自2017年T.O.P入伍、爆發吸毒最終離開「YG娛樂」、勝利的Burning Sun事件以及退團，團體已有6年多未合體亮相；太陽也於2022年離開「YG娛樂」選擇簽給子公司「THEBLACKLABEL」，BIGBANG名存實亡。GD跟「YG娛樂」合約於2022年12月29日到期，近日傳出GD將簽給美國華納音樂，但遭到「YG娛樂」否認：「合約還在協議中！」

GD雖然9月底PO出造訪美國洛杉磯華納音樂辦公室的照片，但他去留至今不明；今《體育京鄉》就獨家報導「YG娛樂今年9月提交『G-Dragon』商標權延期更新登記申請書」，疑似防止GD拿走「G-Dragon」的名字；也有人解讀為雙方已成功簽約。

「YG娛樂」2003年2月首次申請G-Dragon商標權，有效期限為10年，到期後再於2013年2月延期登記，今年9月13日再延長註冊，除非有特殊狀況，否則「G-Dragon」未來10年都屬於「YG娛樂」。此動作讓外界更加篤定「GD應該是很可能跟美國華納簽約了」。

申請專利相關專家認為，延長商標註冊的動作沒有問題，但GD提出異議並主張「G-Dragon」為他所有，商標權擁有者就會有變數，「相反的，如果G-Dragon答應YG娛樂的情況下，也可以順利獲得商標權，這意味著YG娛樂和G-Dragon的關係會更加深厚，或者YG娛樂會提前簽約，做好防備工作，防止G-Dragon拿走商標」。

▲T.O.P（右）決定離開YG，形同退出BIGBANG。（圖／BIGBANG臉書）
▲T.O.P（右）已離開YG，BIGBANG現在只剩太陽（左起）、大聲、GD。（圖／BIGBANG臉書）
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