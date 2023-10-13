GD不能再叫GD了嗎！YG偷延長G-Dragon商標　防止名字被權志龍拿走

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GD雖然9月底PO出造訪美國洛杉磯華納音樂辦公室的照片，但他去留至今不明；今《體育京鄉》就獨家報導「YG娛樂今年9月提交『G-Dragon』商標權延期更新登記申請書」，疑似防止GD拿走「G-Dragon」的名字；也有人解讀為雙方已成功簽約。
「YG娛樂」2003年2月首次申請G-Dragon商標權，有效期限為10年，到期後再於2013年2月延期登記，今年9月13日再延長註冊，除非有特殊狀況，否則「G-Dragon」未來10年都屬於「YG娛樂」。此動作讓外界更加篤定「GD應該是很可能跟美國華納簽約了」。
申請專利相關專家認為，延長商標註冊的動作沒有問題，但GD提出異議並主張「G-Dragon」為他所有，商標權擁有者就會有變數，「相反的，如果G-Dragon答應YG娛樂的情況下，也可以順利獲得商標權，這意味著YG娛樂和G-Dragon的關係會更加深厚，或者YG娛樂會提前簽約，做好防備工作，防止G-Dragon拿走商標」。
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