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全台空屋近80萬！55%租客怒「供需不足」　租盟：國民黨該履諾了

▲內政部最新統計，全台空屋將近80萬宅。租客聯盟調查，55%租客不滿「供需不足租金上漲」，呼籲國民黨該履行716遊行的承諾，推動中央囤／空屋稅。（圖／NOWnews資料照片）
▲內政部最新統計，全台空屋將近80萬宅。租客聯盟調查，55%租客不滿「供需不足租金上漲」，呼籲國民黨該履行716遊行的承諾，推動中央囤／空屋稅。（圖／NOWnews資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

內政部最新公布去（2022）年下半年低度用電住宅（俗稱空屋）統計，全台約有79.5萬宅空屋，空屋率8.77%，是統計以來次低，長期呈緩降趨勢。但租客聯盟調查發現，55%租客不滿「供需不足租金上漲／租金價格不穩定」，呼籲國民黨該履行716遊行的承諾，推動「中央囤／空屋稅」。

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租客聯盟代表廖庭輝表示，截至昨（12）晚6時為止，租客聯盟已經收到1249份「租屋狀況調查問卷」，「租屋難求」為租屋族租核心困境，高達55%的不滿「供需不足租金上漲／租金價格不穩定」，37.3%的租屋族表示「合適的租屋選項過少」。顯示空屋問題已深刻影響租屋權益，應設法引導空屋出租使用。

▲55%租客不滿「供需不足租金上漲」。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲55%租客不滿「供需不足租金上漲」。（示意圖／記者徐銘穗攝）
今（13）租客聯盟邀請公義捍衛行動志工團共同召開記者會，呼籲各黨履行承諾，推動中央囤／空屋稅。租盟指出，716居住正義遊行時，國民黨、民眾黨與時代力量均簽署同意推動「中央囤／空屋稅」，柯文哲、侯友宜兩位總統參選人皆明確承諾，並有簽名為證。但據租客聯盟側面得知，716簽署承諾的政黨中，時代力量與台灣民眾黨已研擬法案，即將提案送立法院審議，惟國民黨尚未提出黨團版本。

租盟指，侯友宜先前與社會住宅推動聯盟會談時，曾說「都市裡面的空屋一定要逼出來，要想辦法透過稅制讓空屋釋出是最重要的最重要是把空屋逼出來，不應讓房子空置」，提醒侯要信守承諾、說到做到。

在「中央囤／空屋稅」施行面上，租盟建議以下3原則：

📌 「偏鄉排除」：課徵範圍以房價、租屋需求較高地區為限（只鎖定都會區空屋），排除偏鄉無市場使用需求的住宅。

📌 「多屋重稅、出租免徵」：針對多屋（三房以上）須課徵足夠強力重稅，但只要出租（另包含都更、裝修、屋況不堪居住等例外情形）便免徵，才能有效促使空屋釋出使用。

📌 「既往不咎」：為避免部分屋主憂慮出租遭查過往逃漏稅、或轉嫁租金，因此比照近期行政院院會《住宅法》修正草案，明訂申報租屋者既往不咎，免於追稅之困擾。

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