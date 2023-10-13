全台空屋近80萬！55%租客怒「供需不足」　租盟：國民黨該履諾了

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今（13）租客聯盟邀請公義捍衛行動志工團共同召開記者會，呼籲各黨履行承諾，推動中央囤／空屋稅。租盟指出，716居住正義遊行時，國民黨、民眾黨與時代力量均簽署同意推動「中央囤／空屋稅」，柯文哲、侯友宜兩位總統參選人皆明確承諾，並有簽名為證。但據租客聯盟側面得知，716簽署承諾的政黨中，時代力量與台灣民眾黨已研擬法案，即將提案送立法院審議，惟國民黨尚未提出黨團版本。
租盟指，侯友宜先前與社會住宅推動聯盟會談時，曾說「都市裡面的空屋一定要逼出來，要想辦法透過稅制讓空屋釋出是最重要的最重要是把空屋逼出來，不應讓房子空置」，提醒侯要信守承諾、說到做到。
在「中央囤／空屋稅」施行面上，租盟建議以下3原則：
📌 「偏鄉排除」：課徵範圍以房價、租屋需求較高地區為限（只鎖定都會區空屋），排除偏鄉無市場使用需求的住宅。
📌 「多屋重稅、出租免徵」：針對多屋（三房以上）須課徵足夠強力重稅，但只要出租（另包含都更、裝修、屋況不堪居住等例外情形）便免徵，才能有效促使空屋釋出使用。
📌 「既往不咎」：為避免部分屋主憂慮出租遭查過往逃漏稅、或轉嫁租金，因此比照近期行政院院會《住宅法》修正草案，明訂申報租屋者既往不咎，免於追稅之困擾。
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