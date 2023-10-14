兒子獲父贈房產卻「不祭拜祖先」 八旬老父怒打官司！討房產贏了
內政部先前公布，2023上半年全台繼承移轉共3萬8584棟，創統計以來同期新高，顯示愈來愈多人買不起房就等繼承。不過，南投一名男子獲老父贈與房產，卻因沒履行「年節負責祭拜祖先」等3條件，日前被南投地方法院判決撤銷贈與，得把房產還給老父。
記者徐銘穗/綜合報導
8年前，八旬的劉老先生分兩次將房子和後方土地，過戶給長子，言明須遵守「孝順長輩」、「讓父親和阿嬤住到百年後」、「年節負責祭拜祖先」等3條件，但長子卻在2021年底陪老婆回中國，直到今年4月才回台，一回來就要把房子出租賺錢，讓他搬到後方土地的小屋，又出言傷人。
劉老先生氣得向南投地院提出撤銷贈與的民事訴訟。判決書指，長子在庭上辯稱，沒回台祭拜祖先是因疫情回不來，另因經濟不好才想出租房屋。南投地院法官經查劉父和次子等人的證詞、LINE文字紀錄及長子出入境紀錄，認定長子違反贈與負擔條件，近日判決准予撤銷贈與。
對此，律師張鈞翔接受媒體訪問時表示，這是附有負擔的贈與，因此依《民法》第412-1條規定，認定劉姓長子未履行負擔條件，並請求長子返還房地，這位長輩成功地保住自己的權益。
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