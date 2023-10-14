《英雄聯盟》S13世界賽開打！賽程、賽況、新賽制懶人包一次看

天涼食慾變好！一天吃1餐、餓吃茶葉蛋有用嗎　破除減重「4迷思」

▲天氣降溫、食慾變好，靠一天吃一餐、餓了就吃茶葉蛋減重有用嗎？營養師破除4大錯誤迷思。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲天氣降溫、食慾變好，靠一天吃一餐、餓了就吃茶葉蛋減重有用嗎？營養師破除4大錯誤迷思。（示意圖／記者黃韻文攝）

家庭消費中心／綜合報導

當氣溫慢慢降下來，火鍋、甜點等美食，一不小心就會入口太多，不少民眾可能又要積極減重了，對此台北醫學大學附設醫院體重管理中心營養師李佩芬整理出以下4大迷思，提醒想瘦身的人切勿過度聚焦控油，消脂可以聰明辦到。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌迷思1、蛋白質成癮症：餓了就吃茶葉蛋、超商雞胸肉，吃多了也不會胖。許多人現仍採用「吃肉減肥法」，認為蛋白質食物只會補充肌肉，不會變胖，但事實上過量的蛋白質要超過身體需要，還是會轉換成脂肪儲存起來，且經常攝取的若是動物性蛋白質，某些同時含有較多脂肪，尤其是飽和脂肪，不但無法減重，還易導致心血管疾病。

▲超商雞胸肉。（圖／記者黃韻文攝）
▲有些人餓了就吃茶葉蛋，或是認為雞胸肉吃多不會胖，其實是錯誤迷思。（圖／記者黃韻文攝）
📌迷思2、澱粉恐懼症：正餐只吃肉和蔬菜，不吃飯、麵，這樣就會瘦。與蛋白質成癮症都很常見，認為一切含有碳水化合物的食物都是變胖兇手，結果沒有吃到健康的五穀飯、地瓜、蘋果，往往當身體極度渴望碳水化合物時，把餅乾、麵包、珍珠奶茶等真正該避免的精緻醣類食物吞下。

📌迷思3、眼中只有熱量：雖然睡前不該進食，但今天吃的不多，還有200大卡額度，吃一小杯泡麵剛剛好， 不會胖。熱量很重要，不過食物的種類及進食的時間，都會影響身體的荷爾蒙，進而影響代謝，若只注意熱量，容易本末倒置，挑錯食物、吃錯時間，使減重失敗。 

📌迷思4、一天只吃一餐：忍受飢餓一整天，晚餐大吃一頓，只要體重有掉，就是有效。長時間空腹確實可以減重，但過度飢餓，很容易導致大吃，加上進食時間若偏晚，對腸胃道又會造成負擔，進而影響睡眠及代謝。反而不易減重。

少吃雖然減重快，但也常減到肌肉，導致基礎代謝率下降， 愈減愈慢，復胖更快，得不償失，應正確規劃進食的時間、份量，才是正確的減重原則。 

李佩芬表示，現代環境充斥過度消費、過度飲食的陷阱， 生活壓力又大，容易導致肥胖或其他代謝疾病。民眾若有減重需求，建議透過專業醫療協助，更有助安全回復健康。

有運動又不菸不酒！她照大腸鏡「腸癌第三期」　忽略這症狀好懊悔

天冷泡湯泡到皮變皺！小心染「這病」　名醫教7招防紅癢

天涼想吃火鍋！喝湯超過「黃金時間」別再喝　吃出4警訊快就醫　

害怕小孩性早熟　名醫破解4大迷思：雞身上「3部位」少吃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞