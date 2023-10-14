天涼食慾變好！一天吃1餐、餓吃茶葉蛋有用嗎　破除減重「4迷思」

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📌迷思2、澱粉恐懼症：正餐只吃肉和蔬菜，不吃飯、麵，這樣就會瘦。與蛋白質成癮症都很常見，認為一切含有碳水化合物的食物都是變胖兇手，結果沒有吃到健康的五穀飯、地瓜、蘋果，往往當身體極度渴望碳水化合物時，把餅乾、麵包、珍珠奶茶等真正該避免的精緻醣類食物吞下。
📌迷思3、眼中只有熱量：雖然睡前不該進食，但今天吃的不多，還有200大卡額度，吃一小杯泡麵剛剛好， 不會胖。熱量很重要，不過食物的種類及進食的時間，都會影響身體的荷爾蒙，進而影響代謝，若只注意熱量，容易本末倒置，挑錯食物、吃錯時間，使減重失敗。
📌迷思4、一天只吃一餐：忍受飢餓一整天，晚餐大吃一頓，只要體重有掉，就是有效。長時間空腹確實可以減重，但過度飢餓，很容易導致大吃，加上進食時間若偏晚，對腸胃道又會造成負擔，進而影響睡眠及代謝。反而不易減重。
少吃雖然減重快，但也常減到肌肉，導致基礎代謝率下降， 愈減愈慢，復胖更快，得不償失，應正確規劃進食的時間、份量，才是正確的減重原則。
李佩芬表示，現代環境充斥過度消費、過度飲食的陷阱， 生活壓力又大，容易導致肥胖或其他代謝疾病。民眾若有減重需求，建議透過專業醫療協助，更有助安全回復健康。