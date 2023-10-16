隈研吾設計「明粵火鍋」大直NOKE開幕！海蝕洞裡吃日本和牛活海鮮
國際建築大師隈研吾在台設計第一個餐飲品牌，大直NOKE忠泰樂生活開幕「明粵火鍋 Ming Yuet」，將台灣沿海常見的岩岸「海蝕洞」，獨特自然地景融入大師經典的「負建築流」空間設計，充滿日式和風與東方禪意，在別有洞天的空間裡，享受廣東與香港俗稱「打邊爐」的粵式火鍋，以煲湯為基礎的胡椒豬肚湯底、沙嗲皇湯底、芫荽皮蛋湯底三款湯底，搭配日本 A5 黑毛和牛肋眼及活海鮮，重現港式火鍋精髓。
記者蕭涵云/綜合報導
台灣唯一建築大師隈研吾設計的「明粵」港式火鍋，採兩層樓挑高設計高達 10 米、佔地 110 坪 ，加上兩間包廂總共可接待 80 人的開闊空間，將台灣沿海常見的岩岸「海蝕洞」，獨特自然地景融入大師經典的「負建築流」空間設計，以天然木材「重複疊加」出「縫隙感」與「不規則邊界」，模糊既有垂直水平設定，再以壯闊延伸轉角的挑高帷幕玻璃，為空間引進自然光，於內彷彿置身大自然的海蝕拱洞，讓光影隨著時間與天氣更迭產生流動，呼應「海洋」對台灣人的飲食意義；於外更是整棟大直NOKE忠泰樂生活看上去最透明漂亮之所在。
明粵營運總監王振宇Webber強調，台灣精選食材的高端鍋物市場，多以日式鍋系為主，但愛極香港打邊爐、甚至飛去當地吃鍋的他，希望能在台灣重現細火慢熬、著重食材的粵式火鍋，「煲湯沒有速成法，我希望能再次將高檔粵式火鍋帶回台灣鍋物市場。」明粵邀來前三井美術館料理長邱于哲擔任主廚，更是直呼「每天光是熬煮原湯，都要花費8小時以上」。
「明粵火鍋」主打頂級粵式海鮮鍋物，以老母雞、金華火腿、季節藥膳等食材，滿火熬煮約 8 小時做成膠質飽滿又滋味濃郁的「頭湯」，出鍋前再次烹煮成三種不同的「二次湯」，為帶出海鮮的鮮甜，最後定調「胡椒豬肚湯底」微帶酸香的湯頭，與市場做出區隔，添加自己醃漬的酸蘿蔔還有馬告，敢吃的人不妨試著稍微咬破，能為湯頭帶來檸檬香氣；另有適合搭配肉類的「沙嗲皇湯底」，及特色「芫荽皮蛋湯底」，總監王振宇最推薦，「一定要先喝湯再吃鍋」，品嚐不同風味。
用餐主打各有三種價位的「海鮮單人套餐」與「海陸雙人套餐」兩種形式，海鮮主餐包含澎湖手釣笛鯛等七款鮮魚、西太平洋青蟹與澳洲龍蝦的選擇。肉品則選用 CAB 及 Prime 雙認證的美國牛、伊比利黑毛豬、黑羽無骨雞等搭配湯底，套餐並可加價升級為日本 A5 黑毛和牛肋眼。
一入座先提供各式佐料沾醬，有著專門沾取肉類、蔬菜的「港式腐乳」，搭配海鮮的「蒸魚醬油」，及能提味單點「澎湖手釣活凍軟絲刺身」的「生食級醬油」；更提供辣椒、蒜酥、蔥花、金桔、破布子等佐料，還有「青梅漬蘿蔔」、「紅酒西洋梨」、「白酒杏桃」等5款手作漬物供自由搭配品嚐。
小食前菜「明粵雙囍」以炙燒過的北海道北寄貝佐德島柚子醬，搭配秋葵、番茄、山藥等鮮蔬，並配上魚子醬搭襯澎湖明蝦。特別的是，明粵主廚推出經典「港炒料理」作為副餐，圈粉無數的「富豪炒飯」搭配南非鮑魚及炸過的阿拉伯角蝦、在老油條上放辣炒滑嫩牛肉的「鬼馬牛肉」，還有脆鮮酸甜的「菠蘿油條蝦」等好料。
除了提供澳洲龍蝦、長腳蟹、南非活鮑等多達 20 種游水海鮮，還有特級白蝦、澎湖特大明蝦、澎湖小卷等在地海味單點；粵式鍋物必點的「手工滑」，由主廚邱于哲主廚以澎湖花枝與劍蝦、鯛魚等新鮮水產攪打成漿，拋打 10 次以上，配以松露墨魚、蝦滑、干貝滑、蟹肉木耳滑、烏賊花枝滑等5樣精選口味。餐後甜品「百香紅棗銀耳露」果然也是香港道地糖水料理的好滋味。
而秋蟹正肥的好時節，台北晶華酒店三樓的晶華軒則推出傳承香港老味道的「港式經典蟹宴」，嚴選重達一公斤以上、來自斯里蘭卡的肥美巨蟹，運用薑蔥、煲煮、避風塘等多種手法進行烹調，並推出全台獨家的特色美味，包括「老香港咖哩蟹」與往年熱賣的「榮嫂薑蔥炒蟹」、「廟街惹味香辣蟹」、「艇家避風塘炒蟹」；並回歸將濃郁膏蟹的沙母入饌、獲得「500盤」肯定的「膏蟹馬蹄蒸肉餅」、「生拆膏蟹麻婆豆腐」等人氣蟹餚，及限量推出「蟹粉小籠包」與「蟹肉春卷」兩款港點。