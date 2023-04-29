NOKE忠泰樂生活「近30家餐廳美食」直擊！La Vie、明粵火鍋必朝聖

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📍全球唯一！米其林三星「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」
曾連續7年蟬連米其林三星成傳奇，由德國米其林三星名廚Thomas Bühner欽點台灣，親自參與投資經營的La Vie睿麗餐廳，7大亮點看見台灣印象；《NOWnews今日新聞》搶先開箱「三維料理哲學」首波餐點11道菜要價萬元。
而且米其林名廚竟然連一只玻璃杯也要管！「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」內的一杯一盤都有故事，《NOWnews今日新聞》幫大家揭露名廚私下面。
📍首度登台！中目黑精品咖啡「ONBIUS COFFEE」
以葡萄牙語之為服務大眾的公共巴士為名，旨在用咖啡「將人與人連結在一起」；以中目黑店最為人熟知，被視為東京咖啡風格代表指標品牌之一，旅日必朝聖；台灣首發店內也有品牌好友、日本插畫家CHALKBOY以潮流風格手繪的牆面。咖啡豆均由日本原廠空運來台，由日本職人現煮，首選花香、果香風味平衡的綜合豆。
開幕期間，創辦人坂尾篤史率領日本團隊來台駐店，他於4/29(六)～5/1(一)親自站吧，日本咖啡師則將在台北店服務至與5/6(六)。並特別推出主視覺圖騰的限量周邊商品，如聯名限定保溫瓶、露營杯、帽子、T恤，與CHALKBOY獨家設計手繪外盒的咖啡掛耳包組等。
📍「嵜本SAKImoto生吐司」驚喜回歸PABLO
「嵜本SAKImoto Bakery 高級生吐司專門店」搶下日本PABLO台灣代理權，回歸台灣一起進駐NOKE，還攜手通庵熟成咖哩打造「鹹食生吐司」套餐，引進東門名店 A fabules day 主廚特製甜點。👉🏼開幕祭出雙聯名3大優惠
📍現點現切！歐陸食材選物店「Slice」
忠泰自營的「Slice」，以「切片」為名，主打各式新鮮火腿、風乾臘腸現切，乳酪藝術拼盤與禮盒等客製化服務，提供以歐陸食材搭配紅白酒、早午餐與輕食沙拉等愜意美食。
📍「thé 13」法式甜點詮釋東方茶
以「莊周夢蝶」真假、虛實概念打造的「thé 13 蝶13」，結合東方傳統茶飲與西方法式甜點文化，創造「可以喝的甜點」全新餐飲形式。
【2F 樂風尚 】
📍全棟唯一！三面綠意AKA café 仰望三層樓獨家視角
大稻埕最神秘的AKA café，展現別開生面的穿透感，店內空間三面環繞綠意，正中央包廂呼應本店百年宅邸的獨享庭院。擁有全棟唯一可仰望三層樓高的角落，由大片玻璃窗採光引入飽滿日照，光坐著喝咖啡就能隨空間層次、向上看穿至5樓的鮮煮料理「煮三川」岩壁。
延續古典DNA，將融合日式草月流花道、茶道、香道精神，傳承風雅老靈魂；晚上還變身成餐酒館，週五、六還營業至凌晨。
📍新型態「植蘊」輕食飲
秉持輕鬆分享初衷的植蘊Planté，提供自然、營養又無負擔的「輕食飲」，是選用選用履歷水果與台灣茶，搭配優質蛋白、膳食纖維的新型態飲料店。
【3F 樂創意】
📍東區最美咖啡廳「勺日」首開調酒店型 布朗尼座位超可愛
有東區最美咖啡廳之稱的「勺日」，進駐大直NOKE忠泰樂生活首開調酒店型，以奶茶色空間搭配甜點意象的店裝，讓大家坐在布朗尼座位區用餐超萌。延續韓系可頌鬆餅混搭口味的餐食特色，推出嶄新雙人下午茶與晚餐菜單，推出限定餐點Blivin純植聯名水果生吐司。
選物店更引進打卡必拍的絕美聯名「花藝潮店Museum of Flowers X 勺日限定奶茶色穿搭花袋」等商品。👉🏼開幕對中身分證享優惠
📍打卡必拍！義式餐廳「Bar Domani」 飽覽整座摩天輪
忠泰集團開設的Domani義式餐廳，進駐大直NOKE忠泰樂生活3樓開設Bar Domani，為商場導入義大利人輕鬆愜意的生活風格，將全日供應道地義式料理及餐酒。
可說是擁有大直NOKE忠泰樂生活最美的空中花園戶外座位區，整排圓拱形落地窗一眼就能看見藍天，踏出戶外露台還能飽覽整座摩天輪，白天、夜晚都超美，預料會是日後最火紅的熱門打卡點。
📍首度登台！羅馬老橋冰淇淋「Old Bridge Gelateria」
Domani還引進羅馬知名義式冰淇淋品牌「老橋冰淇淋Old Bridge Gelateria」，創辦人Gianni事前把整個團隊帶來台灣，實地走訪傳統市場和夜市體驗在地台味後，除了道地綿密的義式開心果、提拉米蘇、橄欖油等口味，還打造台灣獨家的「糖葫蘆」蕃茄梅子、楊桃、砂糖橘等口味。👉🏼開幕冰淇淋免費升級
【4F 樂品味】
📍米其林綠星「小小樹食」開設蔬食餐酒館
「小小樹食」將蔬食的繽紛與感動，如同一顆小樹苗植入每個人的心中漸漸茁壯。以店中央的透明吧檯搭配綠意邊座，營造有如餐酒館的愜意自在氛圍，搭配麵餃、義大利麵漢堡到披薩等創意「新加州料理」，讓蔬食更自然融入人們生活。👉🏼開幕消費滿額加菜
📍日本茶屋「WIRED CAFE」
進駐TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店一側的「WIRED CAFE」，延續日本傳統「一汁三菜」的飲食方式，開啟新穎早午餐風格。
【5F 樂美食】
📍台灣唯一！建築大師隈研吾設計的「明粵」港式火鍋店
國際建築大師隈研吾在台灣唯一設計的餐廳，採兩層樓挑高設計，以天然木材質層疊出他標誌性的日式禪風設計，壯闊延伸轉角碩大的雙面落地窗，為空間營造明亮開闊感，於內彷彿置身大自然的海蝕拱洞，於外更是整棟大直NOKE忠泰樂生活看上去最透明漂亮之所在。
主打頂級粵式海鮮鍋物，以老母雞、豬肚、雞腳等食材，熬煮出膠質飽滿又滋味濃郁的湯底，搭配澎湖與日本空運直送的時令海鮮，融合台灣在地食材。
📍全台獨家！「煮山川」山滋海味煮於一鍋
忠泰自營的鮮煮料理「煮山川」，主打「海鮮丼＋關東煮」的新鮮相遇，希望為熱愛火鍋的國人，帶來高山的翠綠、大海的鮮甜。將嚴選在地及日本空運來台的優質海鮮，搭配特選極上壽司飯、職人手工製作關東煮食材，開創全新餐飲風格。
📍「老乾杯」和牛燒肉 藏有摩天輪景觀座席
品味「老乾杯」頂級和牛燒肉、經典釜飯、滿壽泉日本吟釀酒三大美味，進駐大直NOKE運用大面落地窗與鏡面，營造出通透、暢亮的空間風格，擁有可觀賞摩天輪的景觀座席與休閒陽台，另有隱密性佳的5間包廂與1間主廚包廂。
📍親子友善！「黑毛屋」日式鍋物
日式鍋物專賣店「黑毛屋」，享有涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋四大風味選擇，主打高CP值「A5日本和牛最低680元起、西班牙Bellota伊比利豬580元起」。大直忠泰店以日式家屋為空間設計概念，設有雙人、四人桌與便於單人享用的U型吧檯；攜帶130公分以下孩童的親子客，提供免費畫筆畫紙、「可愛熊貓飯糰」寶寶餐點貼心服務。👉🏼開幕肉量免費升級
📍泰國官方認證「香米」正宗泰菜
由30多年經驗泰籍主廚掌勺，連續17年榮獲泰國官方頒發泰精選THAI SELECT認證的正宗泰菜餐廳。👉🏼開幕奶茶「買1送1」優惠
📍職人師傅展演現包現蒸！「華漾」新型態店裝
華泰大飯店旗下的「華漾 DIM SUM」，以港點氤氲蒸氣設計年輕化新型態店裝，為求「用心看得見」特別設置「點心櫥窗」，由職人師傅展演現包現蒸的在地港點。👉🏼追蹤IG免費送蝦餃
📍永康街美食「豆豆里DODOLI」獨家首賣人蔘雞鍋
捷運東門站的永康街美食韓式豆腐鍋「豆豆里DODOLI」，擁有像豆花的豆腐大受歡迎，進駐大直NOKE獨家首賣人蔘雞鍋。👉🏼不限金額消費送泡菜煎餅
📍「JK STUDIO BURGER」輕食店型
以經典法餐為主軸的JK STUDIO，同步開設像巴黎街角小館的輕食店型「JK STUDIO BURGER」，提供多汁原肉搭配新鮮生菜、特製醬料，及手感烘焙麵包的飽足漢堡，竟有巨大浮誇尺寸的帶骨牛小排堡，好驚艷。👉🏼JK經典起司牛肉堡嚐鮮優惠
📍安永集團全新餐飲「Blue Fish Bar」
安永集團的全新餐飲品牌「Blue Fish Bar」，主推舒心質感輕食，搭配天然發酵的康普茶特色調飲，還可吃到旗下知名的樂魚漢堡招牌魚堡、安永鱸魚精等美食，享受輕鬆適意的生活型態。👉🏼開幕滿額贈康普茶或葡萄酒
📍抹茶控要吃！「明森宇治抹茶」
以日本抹茶為特色的「明森宇治抹茶」，定位親切、平價與道地口味。👉🏼開幕加LINE好友送冰淇淋、首4日買1送1
📍排隊名店「創盛號」
每日新鮮烘焙手作餡料，以秒殺羅宋麵包而聞名的「創盛號」，也進駐NOKE啦。👉🏼開幕招牌岩鹽奶油羅宋買1送1
📍日本人氣名店「MAiSEN 邁泉豬排」
日本人氣名店「MAiSEN 邁泉豬排」，強打「用筷子就夾得斷的軟嫩豬排」，也在NOKE可以吃得到了。👉🏼開幕加10元送腰肉豬排
📍網路暴 紅「捲捲人生」
「捲捲人生」強打「此生必嚐」的肉桂捲與奶油捲，在網路暴紅，只要開新店都一定湧現排隊人潮。👉🏼開幕買3送1
📍法式千層專家「帕米貝可」
主打法式千層蝴蝶酥的「帕米貝可」，堅持手作3的7次方共2187層次酥皮，超乎想像酥脆。👉🏼開幕限定優惠
【6F The Upper House】
📍「雪場咖哩」
開設在「極光冰場」旁的「雪場咖哩」，主打主廚自製輕烘焙日式咖哩特調醬、搭配台灣在地優質越光米，經典推薦慢燉8小時的香料牛舌咖哩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！