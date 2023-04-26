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大直NOKE「米其林三星La Vie餐廳」　直擊7大亮點！看見台灣印象

▲直擊米其林三星傳奇「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」7大亮點，進駐台北大直NOKE忠泰樂生活，從空間到餐桌都有台灣印象。（圖／記者蕭涵云攝）
▲直擊米其林三星傳奇「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」7大亮點，進駐台北大直NOKE忠泰樂生活，從空間到餐桌都有台灣印象。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

德國米其林三星名廚Thomas Bühner所開設的La Vie餐廳，曾連續7年蟬連米其林三星成為公認的傳奇；如今他欽點台灣，親自參與投資經營的「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」，進駐將於本週4/29試營運的台北大直NOKE忠泰樂生活，還被稱為頤宮勁敵，眾所矚目。《NOWnews今日新聞》為大家直擊7大亮點，從空間到餐桌都有台灣印象，連杯盤與餐具皆為一時之選。

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全球知名的德國米其林三星名廚Thomas Bühner，從事餐飲業超過30年獲獎無數，是全德國目前約10位米其林三星主廚之一，更是全世界約130位頂級三星主廚一員。他所開設的La Vie餐廳，自2012年起、連續7年蟬連米其林三星，是公認的米其林榜上傳奇；卻於2018年巔峰時刻結束營業後，周遊列國至頂級餐廳客座獻藝，未曾再入主任何餐廳。

▲米其林三星名廚Thomas Bühner將把傳奇La Vie餐廳開在台北大直，親自掛名既投資又參與經營的「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」，8大亮點搶先看。身為德國人的Thomas Bühner竟然不喝啤酒？Fine Dining主廚還愛上路邊攤，為高雄「豆鼓鮮蚵」手繪三顆星，被台南溫體牛擄獲味蕾，美食外交超成功！光餐廳中島就能在台灣買一間房子？（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：德國米其林三星名廚Thomas Bühner、「風味睿麗餐飲」執行長吳睿弘Ray，因「追求極致」成為事業夥伴。（圖／記者蕭涵云攝）
🌟Thomas Bühner欽點台灣！親自參與投資經營並掛名
世界馳名的主廚Thomas Bühner，為何欽點台灣開設La Vie餐廳？據悉，縱橫台灣車壇20年的尚騰汽車集團總經理吳睿弘（Ray）是關鍵人物，兩人最大的共同點便是「追求極致」，有共同的喜好、有系統的計劃，但各有所長。決定攜手打造「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」，致力提供煥然一新的當代歐陸料理 Fine Dining 體驗，「不是顧問、也不只是短期合約」，史無前例地由Thomas Bühner親自參與投資經營並掛名，重視程度可見一斑。

▲Thomas Bühner親自為招牌龍蝦點綴沙巴雍醬。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Thomas Bühner親自為招牌龍蝦點綴沙巴雍醬。（圖／記者蕭涵云攝）
🌟「三維料理哲學」再現！11道菜套餐要價萬元
Thomas Bühner舉世聞名的「三維料理哲學」，奠基「著重於食材各自的純粹天然風味」，化繁為簡、偏愛低溫「烹調料理手法的過程」，「旨在全方位延伸連貫每道料理，呈現最完美的一餐」。

坦言不刻意追求「台灣食材」的La Vie餐廳，Thomas及Ray很有共識地表示，「會優先使用好的食材」，打造乾淨、純粹的簡潔風味。首波餐點嚐得到日本青魽、法國白蘆筍、台灣桑葚、澎湖海菜等食材，尤以英國藍龍蝦的鮮甜Q嫩甚為驚豔，日本A5和牛紐約客則散發馥郁腴香。首波完整11道菜套餐要價8,988元+10%近逼萬元，早在4月開放預訂後兩天訂滿至5月，5/1將於inline系統再開放6月訂位。

Thomas去年曾在記者會上直言「希望面對國際市場，而不只是台灣市場」，甚至要把在東京、上海、新加坡的粉絲都帶來台灣。據「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」團隊透露，4月底的這幾天，的確已有主廚的海外粉絲訂好位，將專程飛來台灣到大直NOKE品嚐。

▲Thomas Bühner的「三維料理哲學」，奠基「著重於食材各自的純粹天然風味」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Thomas Bühner的「三維料理哲學」，奠基「著重於食材各自的純粹天然風味」。（圖／記者蕭涵云攝）
🌟德國設計師Olaf Kitzig融合台灣山海面貌　以金瓜石「淘金色」貫穿空間與餐瓷
La Vie睿麗餐廳由在全球35個國家、完成1,050間專案的德國知名設計師 Olaf Kitzig 的工作室負責，不僅展現台灣城市、與山海等自然風貌的多樣性，更融合永恆、 優雅、當代、簡潔和建築等多面向的設計語彙。雖然座落於大直NOKE商場一樓，卻擁有可飽覽美麗華摩天輪的舒適戶外露臺；從獨立門口踏入有著在地岩石色彩的餐廳地板，上頭有如浮島般搭配的地毯，選色標準更是來自台灣周圍海洋的藍色、及蔥鬱山林的綠色。

對百年前金瓜石淘金熱印象極為深刻的Thomas Bühner，還為餐廳植入許多象徵性的低調璨金色與金屬元素，成為貫穿空間與餐瓷的台灣印象。為確保用餐舒適度，La Vie睿麗餐廳也相當注重座位間距與隔音效果，毫無壓迫感的挑高天花板滿佈小洞，便是吸收音量的功臣；搭配採用間接暖光的照明設計，營造既舒適又烘托拍照美感的環境。

▲Thomas Bühner對百年前金瓜石淘金熱印象極為深刻，以台灣印象金瓜石「淘金色」貫穿空間與餐瓷。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Thomas Bühner對百年前金瓜石淘金熱印象極為深刻，以台灣印象金瓜石「淘金色」貫穿空間與餐瓷。（圖／記者蕭涵云攝）
▲地毯選色來自台灣周圍海洋的藍色、及蔥鬱山林的綠色。（圖／記者蕭涵云攝）
▲地毯選色來自台灣周圍海洋的藍色、及蔥鬱山林的綠色。（圖／記者蕭涵云攝）
🌟隱密性極高！包廂擁有獨立出入口　與廚房送菜專屬通道
擁有70坪空間的La Vie睿麗餐廳，只提供28席座位，包含二個分別能容納 4 位與 8～10 位的私人包廂。其中，大包廂採兩段式調整空間大小，並可透過獨立出入口進出，還擁有連結廚房的專屬通道，連上菜、收盤都可不受外界打擾，隱密性極高！餐廳同時擁有自己的洗手間，不用打斷用餐氛圍出入大直NOKE商場。

▲擁有擁有獨立出入口與廚房專屬通道的大包廂，隱密性極高。（圖／記者蕭涵云攝）
▲擁有獨立出入口與廚房專屬通道的大包廂，隱密性極高。（圖／記者蕭涵云攝）
🌟中島要價一間房子的「米其林夢幻廚房」　未來20年也難以超越
Ray曾透露「Thomas一個米其林廚師，卻三番兩次坐在會議室內，與廚房團隊詳細開會確認規格細節」。據了解，從設計專案的第一天起，Thomas便全程參與，憑藉其超過30年米其林餐廳廚房經驗，完整考量廚房整體的運作動線效率和節能等各方面提出精確要求。包括工作檯面高度、材質與工法，檯面下踢腳板的材質乃至於角度設計、冷凍櫃不同溫度的需求及容量大小規劃，在在為了成就廚房中島設備的「最高機能性」。

更不用說Thomas還致電德國專業廚房中島品牌MKN，訂購並疏通原本受限烏俄戰爭的配送問題；更親自到訪德國MKN總部，與該公司工程設計人員，當面討論「La Vie睿麗餐廳」所需要的獨特規格配備。當像航空母艦的中島完成後，MKN還希望能在兩側具名，希望全世界都能知道出自該廠商之手。在台則找來瑞士廚房工程公司大昌華嘉DKSH整合，整整歷時2年之久，才打造這座台灣首見的透明半開放式米其林夢幻廚房，擁有全區空調、無壓迫感的德國一體式全區照明並具導流正負壓平衡的專業煙罩設計、廚具設備整合包括工作檯面接縫極小化等規劃。

雖然Ray直言「當然一個厲害的廚房，不見得就代表東西好吃」，但分享Thomas堅持「廚房要是透明的」，因為自信「廚房的厲害要讓人看得到」。連DKSH也坦承「未來20年台灣不會再出現這樣的廚房」。即使廚房近在眼前，就記者坐在餐廳內試菜的當下，的確聞不到任何廚房傳來的味道，甚至連聲音也聽不見。

▲讓Ray自豪講出「不服來辯」的米其林夢幻廚房。（圖／記者蕭涵云攝）
▲讓Ray自豪講出「不服來辯」的米其林夢幻廚房。（圖／記者蕭涵云攝）
▲像航空母艦的中島，搭配百年廚具。（圖／記者蕭涵云攝）
▲像航空母艦的中島，搭配百年廚具。（圖／記者蕭涵云攝）
🌟比利時藝術瓷器打造客製化餐具！搭配台灣鶯歌餐瓷
Ray叩問，為什麼這個時代眾人熱衷拍照？他認為現今廚師也等同藝術家、做菜就像是藝術，La Vie睿麗餐廳選用博物館收藏等級、摩納哥皇室御用餐具 Pieter Stockmans，由極高溫1400°C燒製的硬質瓷製成，完全沒有孔隙，不用上釉即可輕鬆使用和清洗，非常耐用而受全球米其林大廚指名訂製。

其為La Vie睿麗餐廳特別燒製，在雪白瓷盤邊緣上的淡淡獨特咖啡棕釉色，是全球唯一一批客製化台灣印象的金色款，輕薄耐看，廠商完成後也深受感動，還反過來詢問業者可否授權量產。

同時搭配6家不同單位合組的鶯歌窯廠二代設計團隊，以「融合」發想設計的「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」專用餐瓷。雖以白色為主調，嘗試打造每款餐瓷都設定成不同層次的白色，並搭配局部上釉的平滑觸感與不平滑手感，傳遞「融合」之美。

▲摩納哥皇室御用餐具 Pieter Stockmans，為La Vie睿麗餐廳特別客製化台灣印象的金色款，在雪白瓷盤邊緣上的淡淡獨特咖啡棕釉色，全球唯一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩納哥皇室御用餐具 Pieter Stockmans，為La Vie睿麗餐廳特別客製化台灣印象的金色款，在雪白瓷盤邊緣上的淡淡獨特咖啡棕釉色，全球唯一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「米其林三星La Vie餐廳」的杯盤與餐具皆為一時之選，輕盈順手。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「La Vie睿麗餐廳」的杯盤與餐具皆為一時之選，輕盈順手。（圖／記者蕭涵云攝）
🌟連一只玻璃杯都要管！名廚指定全台獨家引進NUDE頂級杯具
名廚Thomas不只在意餐點與廚房，「La Vie睿麗餐廳」內的一杯一盤都有故事可以說。講究餐酒絕佳體驗的Fine Dining，對於頂尖法菜或是歐陸料理來說，紅白酒、香檳自是不可或缺的重要環節。由Thomas指定獨家引進土耳其NUDE Glass頂級酒杯，在手工製作的玻璃表面，有離子鍍層解決細小瑕疵，達比一般水晶玻璃杯增加30%強度，極輕又不易破。

Ray還透露身為全球最大的玻璃杯製造業者，可是包辦世界上最便宜入門的可口可樂杯到最高階的玻璃酒杯，原本下單後要排隊超久，為了順利開幕，Thomas也親自說動廠商願意協助全力趕製，足見他在歐洲的地位。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲Thomas連一只玻璃杯都十分在意，親自說動廠商願意協助全力趕製，以趕上「La Vie睿麗餐廳」如期開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Thomas連一只玻璃杯都十分在意，親自說動廠商願意協助全力趕製，以趕上「La Vie睿麗餐廳」如期開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Thomas指定獨家引進土耳其NUDE Glass頂級酒杯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Thomas指定獨家引進土耳其NUDE Glass頂級酒杯。（圖／記者蕭涵云攝）

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