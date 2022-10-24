全球都在問！Thomas Bühner在台開La Vie　8大亮點搶先看

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在宣布「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」將於台北大直開設的記者會上，大家對米其林三星名廚Thomas Bühner十足好奇，其合作夥伴「風味睿麗餐飲」執行長吳睿弘忍不住透露，什麼都可以問，但不用再問Thomas Bühner推薦哪一款德國啤酒，因為身為德國人的Thomas Bühner竟然不喝啤酒，當翻譯轉述完還引來Thomas Bühner忍不住笑出來。
Fine Dining主廚愛上路邊攤！為高雄「豆鼓鮮蚵」手繪三顆星
Thomas Bühner坦言雖然自己一直在做Fine Dining，但對台灣路邊攤有著非常深刻的印象。吳睿弘分享有次造訪高雄餐飲大學，與Liberté主廚一起造訪一間高雄的路邊攤，當Thomas Bühner嚐到「豆鼓鮮蚵」時驚為天人，認為其美味「在歐洲應該要價一百歐元」，為餐廳簽名時還忍不住親手畫上三顆星星背書，相當可愛。
台南溫體牛美食外交超成功！擄獲名廚味蕾
Thomas Bühner近兩年因擔任高雄萬豪酒店Majesty美享地餐廳品牌大使，頻繁造訪台灣，開玩笑光住在防疫旅館的天數應該就長達一個月。吳睿弘透露因Thomas Bühner下榻的防疫旅館在台南，擁有台南保時捷經銷權、在地資源豐富的自己，便請同事投放物資、餵食名廚台南大名鼎鼎的溫體牛，果然成功吸引Thomas Bühner對台灣食材的注意，甚至因此找上不少小農、尋訪在地食材。
La Vie by thomas bühner睿麗餐廳不會是歐洲宮廷風
由Thomas Bühner直接參與投資經營的「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」，確定落腳台北大直全新商場「NOKE忠泰樂生活」一樓，進駐有「米其林星光大道」之稱的樂群三路，打造70坪空間，提供28席座位（包含2包廂），預計最快將於2023年3月底正式開幕。據悉，餐廳將與台灣「融合」，帶來原汁原味的歐陸法式饗宴，並創造注入「當代」、「歐亞融合」的全新菜式風格。且Thomas Bühner強調，「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」店裝將不會是歐洲宮廷風，從設計到用料都將親自驗收。
吳睿弘直言，有時候進步是來自於挫折，不見得是來自於學習。他不敢言「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」一定是台灣最好的餐廳，但期望為台灣帶進全新的美食體驗。
不會優先使用台灣食材！而是優先使用「好的食材」
Thomas Bühner以特有的「三維料理哲學」令饕客折服，認為料理靈魂奠基於「著重於食材各自的純粹天然風味」，因此他直言「不會優先使用台灣食材，而是優先使用好的食材」；吳睿弘則坦言，未來餐廳將會有大量日本與歐洲食材，但只要是台灣品質夠好的食材一定會使用。
未來20年台灣也不可能再出現的專業餐廳廚房
吳睿弘現場透露，「和Thomas合作後才知道，原來要打造一個米其林廚師工作的廚房這麼難」。他謙虛表示「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」可能不是最豪華的廚房，「但絕對是最適合米其林三星主廚的廚房」，直說「Thomas一個米其林廚師，卻三番兩次坐在會議室內，與廚房團隊詳細開會確認規格細節」。他們找來台灣最專業廚房設備業者之一的DKSH合作，連對方都說「未來20年台灣不會再出現這樣的廚房」。
光廚房中島就能在台灣買一間房子！
德國專業廚房中島品牌MKN，一聽到是Thomas Bühner要使用的中島，便提供了非常實惠的價格，吳睿弘揭露該中島的價格，「在台灣竟然可以買一間房子」！而且原本受限於歐洲戰爭問題，中島要明年4月才能抵台，由Thomas親自以電話疏通，讓業者首肯提早於12月就送達台灣。
全世界最大的土耳其玻璃杯業者，包辦世界上便宜入門的可口可樂杯到最高階玻璃酒杯，擁有Thomas Bühner相中的杯子，雖然在台灣有代理商但聽說過去從未有人訂過，原本下單後也是要排隊超久，為了順利迎接「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」開幕，Thomas也說動廠商全力趕製，足見他在歐洲的地位；從一只杯子等細節都親力親為，足見Thomas在乎的不只是美食，而是關乎消費者的一切體驗。
可能有鶯歌陶瓷二代與主廚共同研製的作品
Thomas Bühner強調，「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」會是融合的餐廳。他不只從歐洲帶來最好的作品，也期許自台灣從設計到製造誕生土生土長的作品。吳睿弘透露，Thomas也親自跑了好幾趟鶯歌，搭配在地陶瓷業第二代，從設計、製造、行銷、包裝等共5家團隊一起研製，如果最後通過Thomas肯定，將有機會在「La Vie by thomas bühner睿麗餐廳」看到鶯歌陶瓷作品。