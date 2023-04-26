人物／名廚Thomas Bühner連玻璃杯都要管　卻認定「他」合開餐廳

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他趁Thomas Bühner近兩年擔任高雄萬豪酒店Majesty美享地餐廳品牌大使，頻繁造訪台灣、還常被關在防疫旅館之際，餵食名廚台灣美食，成功以台南大名鼎鼎的溫體牛，吸引Thomas Bühner對台灣食材的注意。還分享有次Thomas與Liberté主廚，一起造訪高雄某間路邊攤，對「豆鼓鮮蚵」驚為天人，認為其美味程度「在歐洲應該要價一百歐元」，Thomas為餐廳簽名時還忍不住親手畫上三顆星星背書。
「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」總算見客時，Ray更直說，「別誤會Fine Dining就是只是貴，『Fine就是一切都要Fine』」，他分享從Thomas身上學到，米其林追求的是體驗，講的不是「吃飯」而是「用餐」。一直以為擁有三星主廚就等於掌握三星餐廳，Ray坦言，直到Thomas不斷分享管理規章，他才知道要做一間米其林餐廳，從內場到外場都需要有嚴格規範。
內場食材從用顏色分類、要在哪一天的哪一個時間點處理，甚至人員進餐廳前不能吃哪些食物，通通條列成規章；甚至還會明定「食材的處理要用幾公克的鹽」、連一顆麵包都要準備7～10天。在德國有家庭，斷然拒絕長住台灣的Thomas Bühner，曾承諾「可能在台灣一年待200天」，希望可以用他在台灣的時間，培養出一個完整的團隊，不會因為他不在現場就失去風味，果然將好吃的秘訣通通「解碼」給廚房。
但連Ray都沒想到的是，Thomas Bühner小至一顆燈泡、一只玻璃杯都要管，「連監視器安裝在哪也要溝通好幾天」！因為在主廚的藍圖裡，入口處的牆面沒預設有監視器，連壁燈都得簡潔對稱，團隊只好又花心思解釋，台灣法規等種種餐廳經營要克服的問題。短短一句「Fine就是一切都要Fine」，道盡兩人苦心追求極致、卻也懂得互敬；Ray也因此理解，Fine Dining代表的是「面面俱到」。
身為不喝啤酒的德國人，個性嚴謹的Thomas其實擁有開放心態，擅長將天馬行空的創意與想法，落實成科學製程的他，從未展現一般大廚不可抗逆的高高在上姿態。據共事兩年的睿麗餐廳總監李姿蓉透露，Thomas極度有耐心，「講話從沒大聲過」，更遑論是生氣。雖然做事十分嚴謹，但非常願意傾聽團隊的任何意見，且樂意說明任何事情讓人理解；Rita更說，Thomas曾表示「唯有你自己了解，執行才會精準」，更讓團隊體悟，「真正厲害的廚師，不是只有烹煮，而是管理」。
初探Thomas Bühner的理性後，沒想到感性緊接而來，為了「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」開幕見客，Thomas甚至親手寫下給台灣饕客的一封情書，由衷表達希望打造的是「一間屬於美好時刻及創造令人難忘回憶的餐廳」。直指La Vie的菜色是沒有分界的，「最重要的是我們融合了台灣的山林、田野、河川及海洋所產出的最好的產品並賦予都會的風味」。
Thomas還細細述說，在台北的種種，開啟他藏於心中的靈感。既然起心動念要再開La Vie餐廳，心裡的起點就必須懷抱對餐廳的哲學定位，他也不想重複所有的內容，認為餐廳應該要讓客人擁有「難忘經驗」與「美麗時刻」。希望喚醒客人心中美好的記憶，同時創造難忘的新記憶點。