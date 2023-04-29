NOKE忠泰樂生活今開幕必吃！勺日咖啡雙層午茶　華漾現包現蒸港點

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有東區最美咖啡廳之稱的「勺日」，進駐大直NOKE忠泰樂生活首開百貨店型調酒館，坐擁挑高二層樓的大片窗景，以清透美學營造日夜皆美的氛圍，
以奶茶色空間搭配甜點意象的店裝，正中央打造心型造型的布朗尼座位區，還能坐在像可麗露的紙褶椅上用餐超萌；尤其像坐在「被挖了一勺」的獨立雙人雅座，連空間都夢幻到不行。空間中更交織仿真植栽，藏有永續綠意的靜謐感。
品牌邁入第三年「勺日登大人」，呼應大直商圈較為成熟的餐酒市場，菜單設計出帶有下午茶感的晚餐「all day high tea」，全新推薦「雲飄飄韓式辣拌菜佐雞胸可頌鬆餅」與美式起士肉醬、義式青醬牛肚等餐點。
強項甜食則延續韓系可頌鬆餅混搭口味，開幕首雙周快閃推出限定雙人「可頌鬆餅雙層午茶」，以熱銷日香吐司Ｘ酪梨培根野菇松露蛋、巧克力甘納許甜點杯、小聖多諾黑可頌鬆餅、美式咖啡，還有純植吐司 Blivin X 勺日香橙藍莓輕甜水果，好美好好吃。
複合店內更完整納入嘉裕西服體系完整品牌選物，包括藝人梁瀚名代言的Carnival休閒男裝、Carnival light職場女性衣著、Half Me台灣製不簡單服著，丹麥永續香氛Skandinavisk、台灣香氛護膚品牌APZ、法國輕奢飾品WAEKURA、台灣設計師許願手繩Project Lazarus等，並即將推出的澳門純素包袋設計師商品。開幕首日還與花藝潮店Museum of Flowers聯名，絕美勺日限定奶茶色穿搭花袋。
慶祝開幕4/29～4/30，勺日推薦新品「黑糖蓬鬆奶蓋拿鐵」第二杯半價；首月4/29～5/31到店消費，身分證未三碼含有「4、2、8」 任一數字，享單人消費滿 280元再打9折優惠，每桌以人頭計算。
6/1起還將有3款特殊吃法的可頌鬆餅、1款開放式三明治、開胃菜形式的3入小可頌鬆餅盤與3款沙拉等全新晚餐與各店專屬菜單。晚上更端出4款單店限定調酒，包括Sangria、Pink Guava、Mimosa以及取名「Mommy’s Juice」的覆盆子紅酒，下班喝一杯有夠Chill。
💘華漾全新店型有「點心櫥窗」 職人師傅現包現蒸港點
華泰大飯店旗下的「華漾 DIM SUM」，進駐NOKE設計年輕化新型態店裝，以流線光感象徵著港點的氤氲蒸氣，搭配圓拱與波浪牆面造型，為中式餐點營造難得一見的活潑形象。為求「用心看得見」還特別設置「點心櫥窗」，由職人師傅展演現包現蒸的在地港點。
招牌必點菜色包括吃得到清甜蘿蔔條的厚實臘味蘿蔔糕，還有飽滿重達30克、咬得到完整蝦段與飽滿內餡的水晶鮮蝦餃，還有外酥內軟的蘿蔔千層酥、香脆腐皮卷，Q彈香酥的春風得意腸，以及輕輕一撥就爆漿的奶黃流沙包等。
廚藝團隊再推出全新兩道特色港點，將打成漿的花枝混合蝦餃餡後，再經過多次摔打出飽滿扎實富有彈性的口感，最後拌入小豆苗的「花枝豆苗餃」，外型討喜逗趣的「起士棗泥狗骨頭」，則是以酥香吐司包裹棗泥與牽絲起士，一口咬下清脆散發香氣。
華漾4/29～5/31開幕期間，更給出大方優惠。只要消費並追蹤華漾 DIM SUM IG，即贈「蝦餃」乙份，每桌限贈乙份，每日限量 50 組，活動詳情以店內公告為主。
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