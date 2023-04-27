NOKE忠泰樂生活4/29試營運！超狂優惠包：15家美食餐廳買1送1　

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4/29～5/4，泰式奶茶「買1送1」，清蒸檸檬魚優惠價399元。4/29～5/15滿額再加贈「開幕現金抵用券」，使用方式依店面公告為主。
✨創盛號 5F
即日起至5/1，招牌「岩鹽奶油羅宋買1送1」，每日下午 3 點準時開賣，每日限量 30 組，每人每日限購一組。
✨ 華漾 5F
4/29～5/31開幕期間，追蹤華漾 DIM SUM IG，即贈「蝦餃」乙份，每桌限贈乙份，每日限量 50 組，活動詳情以店內公告為主。
✨明森宇治抹茶 5F
加入官方 Line 好友，即贈「焙茶冰淇淋」兌換券。4/29～5/2首四日「經典抹茶霜淇淋買1送1」，市價 120 元，贈完為止。
✨豆豆里DODOLI 5F
消費不限金額贈送「迷你泡菜煎餅」兌換券（限下次消費使用，使用方式依券面說明為主）。
✨嵜本SAKImoto生吐司 1F
獨家購買 PABLO mini 塔 2 個，可享優惠價「11元加購 mini 塔」乙個，數量有限，送完為止；開幕當日不限內用外帶，單筆消費滿699元，即贈「SAKImoto 品牌手提袋」乙個，送完為止，詳情依店內公告。
✨捲捲人生 5F
即日起至5/6「買3送1」，每人每日每次限購一組(價低贈送)每日限量50組。
✨勺日 3F
4/29～5/31到店消費，身分證未三碼含有「4、2、8」 任一數字，享單人消費滿 280 打 9 折。
✨JK STUDIO BURGER 5F
4/29～5/31到店即享嚐鮮優惠價，「JK 經典起司牛肉堡」優惠價 260 元(原價 320 元)。
✨帕米貝可 5F
「酥酥冰淇淋＋原味可頌」優惠價109元(每日限15組)，「白雲朵＋黑雲朵可頌」贈「美式咖啡」1杯(每日限30組)，活動詳現場公告。
✨羅馬老橋冰淇淋Old Bridge Gelateria 3F
優惠活動：開幕期間至5/31，小杯 Gelato冰淇淋(原價200元)，限量免費升級至中杯裝(原價260元)。
✨黑毛屋 5F
開幕首3日4/29～5/1「肉量免費升級」，選購輕量(110g)免費升級標準份量(165g)、標準份量免費升級大盛份量(220g)。
✨MAiSEN 邁泉豬排 5F
4/29～5/2首四日 ，任一套餐＋10元，加購單點「腰肉豬排」乙份，限加購乙次，每日限量 50 份，不得並行優惠，10%清潔費另計。
✨Blue Fish Bar 5F
4/29～5/31歡慶開幕，單筆消費滿 600 元，即贈「單杯康普茶」或「單杯南法葡萄酒」乙杯。
✨小小樹食 4F
當日消費滿 1,500 元贈「冷壓果汁兌換券」、滿 2,000 元贈「松露薯球兌換券」(限下次消費使用，使用方式以券面說明為主)