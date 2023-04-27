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NOKE忠泰樂生活4/29試營運！超狂優惠包：15家美食餐廳買1送1　

▲大直NOKE忠泰樂生活4/29試營運，15家美食買1送1、免費份量加倍等，一篇看懂必吃名單。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大直NOKE忠泰樂生活4/29試營運，15家美食買1送1、免費份量加倍等，一篇看懂必吃名單。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

大直「NOKE忠泰樂生活」將於4/29試營運！《NOWnews今日新聞》幫大家準備好，超強大15家美食買1送1優惠整理包，還有免費翻倍份量、划算嚐鮮價、滿額送好料等好康，讓各位饕客一篇看懂必吃名單。

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香米 5F
4/29～5/4，泰式奶茶「買1送1」，清蒸檸檬魚優惠價399元。4/29～5/15滿額再加贈「開幕現金抵用券」，使用方式依店面公告為主。

創盛號 5F
即日起至5/1，招牌「岩鹽奶油羅宋買1送1」，每日下午 3 點準時開賣，每日限量 30 組，每人每日限購一組。

✨ 華漾 5F
4/29～5/31開幕期間，追蹤華漾 DIM SUM IG，即贈「蝦餃」乙份，每桌限贈乙份，每日限量 50 組，活動詳情以店內公告為主。

明森宇治抹茶 5F
加入官方 Line 好友，即贈「焙茶冰淇淋」兌換券。4/29～5/2首四日「經典抹茶霜淇淋買1送1」，市價 120 元，贈完為止。

▲開幕期間追蹤華漾 DIM SUM IG，就免費贈送「蝦餃」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開幕期間追蹤華漾 DIM SUM IG，就免費贈送「蝦餃」。（圖／記者蕭涵云攝）
豆豆里DODOLI 5F 
消費不限金額贈送「迷你泡菜煎餅」兌換券（限下次消費使用，使用方式依券面說明為主）。

嵜本SAKImoto生吐司 1F
獨家購買 PABLO mini 塔 2 個，可享優惠價「11元加購 mini 塔」乙個，數量有限，送完為止；開幕當日不限內用外帶，單筆消費滿699元，即贈「SAKImoto 品牌手提袋」乙個，送完為止，詳情依店內公告。

捲捲人生 5F
即日起至5/6「買3送1」，每人每日每次限購一組(價低贈送)每日限量50組。

勺日 3F
4/29～5/31到店消費，身分證未三碼含有「4、2、8」 任一數字，享單人消費滿 280 打 9 折。

▲「JK 經典起司牛肉堡」開幕嚐鮮優惠價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「JK 經典起司牛肉堡」開幕嚐鮮優惠價。（圖／記者蕭涵云攝）
JK STUDIO BURGER 5F
4/29～5/31到店即享嚐鮮優惠價，「JK 經典起司牛肉堡」優惠價 260 元(原價 320 元)。

帕米貝可 5F
「酥酥冰淇淋＋原味可頌」優惠價109元(每日限15組)，「白雲朵＋黑雲朵可頌」贈「美式咖啡」1杯(每日限30組)，活動詳現場公告。

▲羅馬老橋冰淇淋Old Bridge Gelateri首度登台。（圖／記者蕭涵云攝）
▲羅馬老橋冰淇淋Old Bridge Gelateri首度登台。（圖／記者蕭涵云攝）
羅馬老橋冰淇淋Old Bridge Gelateria 3F
優惠活動：開幕期間至5/31，小杯 Gelato冰淇淋(原價200元)，限量免費升級至中杯裝(原價260元)。

黑毛屋 5F
開幕首3日4/29～5/1「肉量免費升級」，選購輕量(110g)免費升級標準份量(165g)、標準份量免費升級大盛份量(220g)。

MAiSEN 邁泉豬排 5F
4/29～5/2首四日 ，任一套餐＋10元，加購單點「腰肉豬排」乙份，限加購乙次，每日限量 50 份，不得並行優惠，10%清潔費另計。

Blue Fish Bar 5F
4/29～5/31歡慶開幕，單筆消費滿 600 元，即贈「單杯康普茶」或「單杯南法葡萄酒」乙杯。

小小樹食 4F
當日消費滿 1,500 元贈「冷壓果汁兌換券」、滿 2,000 元贈「松露薯球兌換券」(限下次消費使用，使用方式以券面說明為主)

▲「黑毛屋日本A5和牛涮涮鍋雙人禮盒」2,799元。（圖／乾杯集團提供）
▲「黑毛屋」主打日式鍋物。（圖／乾杯集團提供）
▲小小樹食打造蔬食餐酒館空間。（圖／記者蕭涵云攝）
▲小小樹食打造蔬食餐酒館空間。（圖／記者蕭涵云攝）
▲5樓擁有各式餐廳、輕食街邊店選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
▲5樓擁有各式餐廳、輕食街邊店選擇。（圖／記者蕭涵云攝）

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