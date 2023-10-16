最受美國員工認可CEO排名出爐！NVIDIA黃仁勳「2大關鍵因素」奪冠

《Blind》於8月展開投票活動，透過網站上經驗證的1萬3171名企業員工投票，從103位CEO中選出「最受全美國員工認可CEO」。投票結果指出，電子商務、金融服務和科技業的執行長最被員工認可，其中，近日來台再次刮起炫風的NVIDIA執行長黃仁勳居冠，支持率高達96%，幾乎獲得所有投票者的贊同。
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值得一提的是，調查顯示，員工在工作上所獲得的安全感為員工認可執行長的因素之一，前10名CEO中，除了工業設計軟體Autodesk之外，其他企業執行長在過去一年或更長的時間裡，皆未對員工進行裁員。
社群指出，公司股票的表現可能有利提高某些執行長的支持率。在黃仁勳的領導下，全球對AI、GPU（圖形處理器）的需求激增，推升NVIDIA股價今年迄今上漲208%。
另外，公司市值與前景往往是許多科技專業人士最關心的議題，《Blind》上一名NVIDIA 員工指出，黃仁勳在10多年前早已窺見人工智慧浪潮，並表示自己完全信任他。
繼今年5月之後，黃仁勳於近日再度訪台，雖未有公開行程，但一舉一動仍受到各界矚目。鴻海科技日將在本週18日舉行，傳出邀約黃仁勳為活動站台。對此，鴻海雖未多加評論，但昨（15）日已有民眾捕捉到黃仁勳抵台現身寧夏夜市，開心吃著小吃，以及與粉絲合影的身影。這位風靡全球的執行長今年第2度來台是否還能再次點燃AI火花，成市場關注焦點。