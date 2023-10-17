被小朋友嫌「長得好醜」！黑色巴哥委屈哭了　主人心疼：牠聽得懂

必勝客、達美樂披薩「天天半價」　拿坡里炸雞「買一桶送一桶」

▲必勝客繼「3大披薩666元再送大瓶可樂」隱藏優惠代碼被挖出，半價開賣新品「起司咔滋餅」，力拚達美樂大披薩「天天半價」199元起，還有拿坡里炸雞「買一桶送一桶」好康。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客繼「3大披薩666元再送大瓶可樂」隱藏優惠代碼被挖出，半價開賣新品「起司咔滋餅」，力拚達美樂大披薩「天天半價」199元起，還有拿坡里炸雞「買一桶送一桶」好康。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

3大披薩業者又開戰！必勝客繼「3大披薩666元再送大瓶可樂」隱藏優惠代碼被挖出後，全面開賣牽絲新品「起司咔滋餅」也祭出半價，力拚達美樂大披薩「天天半價」199元起，還有拿坡里炸雞「買一桶送一桶」特價390元好康。

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📌必勝客「3大披薩666元」再送大瓶可樂！牽絲「起司咔滋餅」半價優惠
街口會員獨享必勝客限定優惠，即日起至12/22，至「必勝客」使用「街口支付」付款，優惠代碼「13621」，期間限定「3個大比薩特價666元起」，3個鬆厚大比薩（限定630元以下口味）＋1瓶1.25L可樂，比PK APP優惠再降222元。提醒大家，官網需於「優惠券專區」中輸入優惠代碼「13621」訂購，或至門市結帳出示優惠券（或手機圖檔），優惠不得併用。

▲暑假還沒過完，街口支付就幫大家提早慶祝父親節，必勝客外帶披薩「買1送5」，只要外帶一個大披薩，就送2小披薩＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂，現賺1000元；肯德基5塊雞桶澎湃套餐也只要333元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲再降222元！必勝客「3大比薩666元」再送大瓶可樂，隱藏優惠代碼曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
不再侷限外送平台，必勝客即日起正式於實體門市，全面開賣爆量牽絲新品「起司咔滋餅」，10月20日前，透過「PK雙饗卡」APP 下單，天天享有單點半價69元優惠（原價139元），數量有限。提醒大家，優惠限量15000份。

▲牽絲新品「起司咔滋餅」半價69元優惠。（圖／必勝客提供）
▲牽絲新品「起司咔滋餅」半價69元優惠。（圖／必勝客提供）
📌達美樂大披薩「天天半價」199元起！「香濃巧克力滋心珍珠披薩」也199元
台灣達美樂「天天外帶大披薩半價」199元起，連最新的「香濃巧克力滋心珍珠披薩」也只要199元。堪稱手搖飲黑糖珍珠口味的「香濃巧克力滋心珍珠披薩」，以香濃比利時巧克力搭配莫札瑞拉起司條​，再放入Q彈黑糖珍珠巧及軟嫩雪米麻糬，並​淋上香純蜂蜜，鹹鹹甜甜、Q彈又有嚼勁，即日起至10月22日，期間限定優惠199元。

▲達美樂天天半價，最新「客家小炒＋梅干扣肉」雙喜風味，也能划算入手。（圖／達美樂提供）
▲達美樂大披薩「天天半價」199元起。（圖／達美樂提供）
▲達美樂「香濃巧克力滋心珍珠披薩」也199元。（圖／台灣達美樂提供）
▲達美樂「香濃巧克力滋心珍珠披薩」也199元。（圖／台灣達美樂提供）
📌拿坡里炸雞店：買一桶送一桶！「6支雞腿＋6塊腿排」特價390元
即日起至11月2日，拿坡里炸雞專賣店限定，買「酷樂雞腿桶」就送「滋汁腿排桶」，相當於入手6支微辣炸雞腿，就免費贈送6塊微辣腿排，無論內用或外帶都只要特價390元（原價660元），現賺270元。

提醒大家，優惠限內用/外帶，外送不適用；限兌換指定商品，不可折抵現金或與其他優惠合併使用。建議可先電話預訂餐點、或線上訂餐並完成付款，再到店取餐更方便。

▲拿坡里腿排桶特價優惠，再加碼薯條買一送一。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里買一桶送一桶！「6支雞腿＋6塊腿排」特價390元。（圖／三商餐飲提供）
慶祝拿下「第三屆 500盤2023」，拿坡里披薩.炸雞、拿坡里炸雞專賣店雙品牌，祭出「酥脆鱈魚香絲」買一送一優惠；即日起至11月1日，於雙品牌點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」特價89元（原價178元）。

再降222元！必勝客「3大比薩666元」隱藏優惠代碼曝　拚達美樂199

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