必勝客、達美樂披薩「天天半價」　拿坡里炸雞「買一桶送一桶」

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街口會員獨享必勝客限定優惠，即日起至12/22，至「必勝客」使用「街口支付」付款，優惠代碼「13621」，期間限定「3個大比薩特價666元起」，3個鬆厚大比薩（限定630元以下口味）＋1瓶1.25L可樂，比PK APP優惠再降222元。提醒大家，官網需於「優惠券專區」中輸入優惠代碼「13621」訂購，或至門市結帳出示優惠券（或手機圖檔），優惠不得併用。
不再侷限外送平台，必勝客即日起正式於實體門市，全面開賣爆量牽絲新品「起司咔滋餅」，10月20日前，透過「PK雙饗卡」APP 下單，天天享有單點半價69元優惠（原價139元），數量有限。提醒大家，優惠限量15000份。
📌達美樂大披薩「天天半價」199元起！「香濃巧克力滋心珍珠披薩」也199元
台灣達美樂「天天外帶大披薩半價」199元起，連最新的「香濃巧克力滋心珍珠披薩」也只要199元。堪稱手搖飲黑糖珍珠口味的「香濃巧克力滋心珍珠披薩」，以香濃比利時巧克力搭配莫札瑞拉起司條，再放入Q彈黑糖珍珠巧及軟嫩雪米麻糬，並淋上香純蜂蜜，鹹鹹甜甜、Q彈又有嚼勁，即日起至10月22日，期間限定優惠199元。
📌拿坡里炸雞店：買一桶送一桶！「6支雞腿＋6塊腿排」特價390元
即日起至11月2日，拿坡里炸雞專賣店限定，買「酷樂雞腿桶」就送「滋汁腿排桶」，相當於入手6支微辣炸雞腿，就免費贈送6塊微辣腿排，無論內用或外帶都只要特價390元（原價660元），現賺270元。
提醒大家，優惠限內用/外帶，外送不適用；限兌換指定商品，不可折抵現金或與其他優惠合併使用。建議可先電話預訂餐點、或線上訂餐並完成付款，再到店取餐更方便。
慶祝拿下「第三屆 500盤2023」，拿坡里披薩.炸雞、拿坡里炸雞專賣店雙品牌，祭出「酥脆鱈魚香絲」買一送一優惠；即日起至11月1日，於雙品牌點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」特價89元（原價178元）。