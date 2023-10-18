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限今天！漢堡王華堡日免費吃「小華堡」　週年慶12款「買一送一」

▲今天漢堡王10月18日華堡日免費吃「小華堡」！加碼吃貨週年慶，牛肉堡、雞塊、薯條或飲料共12款「買一送一」優惠。21世紀風味館買應景「搞怪萬聖餐」就送「21香草烤半雞」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲今天漢堡王10月18日華堡日免費吃「小華堡」！加碼吃貨週年慶，牛肉堡、雞塊、薯條或飲料共12款「買一送一」優惠。21世紀風味館買應景「搞怪萬聖餐」就送「21香草烤半雞」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

速食控把握今天，漢堡王10月18日華堡日有「小華堡」可以免費吃！加碼吃貨週年慶大推12款「買一送一」優惠，牛肉堡、雞塊、薯條或飲料通通都能「買一送一」好划算。21世紀風味館10月則推出搞怪萬聖餐，買就送「21香草烤半雞」。

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📌漢堡王華堡日「免費吃小華堡」　1招再吃「免費Q彈海老堡」
今天10月18日漢堡王華堡日，於門市現場購買，出示漢堡王華堡日Facebook貼文或Line推播；或在官網訂購輸入優惠代碼「LOVEBK」，並購買指定華堡系列套餐，可享「免費小華堡」乙顆。提醒大家，優惠活動適用於門市臨櫃點餐、門市國王手機點、自助點餐機、官網外帶；恕不適用官網外送、外送平台。

10月23日至10月24日，漢堡王還將推出限時敬老優惠，10月20日起，預購外帶或外送安格斯系列套餐，指定於10月23日或10月24日取餐並輸入優惠代碼「FREESH」，即贈「Q彈海老堡」乙顆。乙套安格斯套餐送乙顆 Q 彈海老堡，優惠可累贈。

▲漢堡王8月16日華堡日「免費吃小華堡」！2組優惠代碼被挖出，加價20元還能直接換5吋大華堡。還有8款「買一送一」、4款安格斯牛肉套餐「第二套半價」超划算。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王華堡日「免費吃小華堡」！1招再吃「免費Q彈海老堡」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王吃貨周年慶：12款「買1送1」！華堡、牛肉堡都半價
漢堡王拚百貨週年慶，即日起至12月4日，推出「吃貨周年慶優惠券」，包括小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡，4種漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款通通「買一送一」。

▲漢堡王即起至12月4日前，「吃貨周年慶優惠券」登場，其中包括8款熱賣品項買1送1。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王即起至12月4日前，「吃貨周年慶優惠券」登場，大推12款「買一送ㄧ」。（圖／漢堡王提供）
📌21世紀風味館：買「搞怪萬聖餐」免費送「21香草烤半雞」
21世紀風味館即日起至10月31日，購買應景「搞怪萬聖餐」，21香草烤半雞(附一醬)＋起司烤餅(半)＋字母薯餅＋無糖四季春(L) x 2，優惠價485元（原價735元），就免費送「21香草烤半雞」。提醒大家，本活動美食外送平台、21TOGO門市、台大微風、士林中正恕不販售。

▲買21世紀風味館「搞怪萬聖餐」，免費送「21香草烤半雞」。（圖／翻攝自21風味館官網）
▲買21世紀風味館「搞怪萬聖餐」，免費送「21香草烤半雞」。（圖／翻攝自21風味館官網）

漢堡王「3組優惠代碼」狂送！免費吃小華堡、Q彈海老堡　外送也有

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