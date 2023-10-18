限今天！漢堡王華堡日免費吃「小華堡」　週年慶12款「買一送一」

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今天10月18日漢堡王華堡日，於門市現場購買，出示漢堡王華堡日Facebook貼文或Line推播；或在官網訂購輸入優惠代碼「LOVEBK」，並購買指定華堡系列套餐，可享「免費小華堡」乙顆。提醒大家，優惠活動適用於門市臨櫃點餐、門市國王手機點、自助點餐機、官網外帶；恕不適用官網外送、外送平台。
10月23日至10月24日，漢堡王還將推出限時敬老優惠，10月20日起，預購外帶或外送安格斯系列套餐，指定於10月23日或10月24日取餐並輸入優惠代碼「FREESH」，即贈「Q彈海老堡」乙顆。乙套安格斯套餐送乙顆 Q 彈海老堡，優惠可累贈。
📌漢堡王吃貨周年慶：12款「買1送1」！華堡、牛肉堡都半價
漢堡王拚百貨週年慶，即日起至12月4日，推出「吃貨周年慶優惠券」，包括小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡，4種漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款通通「買一送一」。
📌21世紀風味館：買「搞怪萬聖餐」免費送「21香草烤半雞」
21世紀風味館即日起至10月31日，購買應景「搞怪萬聖餐」，21香草烤半雞(附一醬)＋起司烤餅(半)＋字母薯餅＋無糖四季春(L) x 2，優惠價485元（原價735元），就免費送「21香草烤半雞」。提醒大家，本活動美食外送平台、21TOGO門市、台大微風、士林中正恕不販售。