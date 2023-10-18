壽司郎瘋了！18款鮭魚「每貫20元」今開吃 藏壽司賣「初戀滋味」
還沒等到日本壽司郎「螢幕迴轉壽司」來台，台灣壽司郎今（18）日超狂開跑「鮭魚30選」活動，大推30款鮭魚料理，《NOWnews今日新聞》帶大家全開箱！其中竟有多達18款「每貫才20元」，雖然店內同步有9項副食漲價10元，粉絲們可以先划算爽吃鮭魚優惠19天。而「被壽司耽誤的甜點店」藏壽司，則是開賣「初戀的滋味」檸檬輕乳酪，粉專上已有近萬名鐵粉喊聲想吃。
記者蕭涵云/綜合報導
台灣壽司郎簡直掀起鮭魚之亂3.0！即日10月18日至11月5日，竟然推出「鮭魚30選」活動，史無前例推出17款創意鮭魚、13款經典鮭魚，共計30款鮭魚料理，《NOWnews今日新聞》幫大家一次開箱30款鮭魚料理！一口氣全點完需花費1420元，約適合3～4人吃飽飽！這一波首度全新上市的菜色，有鮭魚萩餅、塔塔醬炙燒鮭魚肚、麻辣鮭魚、辣醬美乃滋鮭魚共5款新品。
《NOWnews今日新聞》也幫大家整理好省錢攻略，超划算18款鮭魚「每貫才20元」的必吃清單！包括麻辣鮭魚、塔塔醬炙燒鮭魚肚、莫札瑞拉起司青醬鮭魚、酪梨鮭魚、醃漬鮭魚、蘋果飛魚卵鮭魚腹、日式醃蘿蔔鮭魚軍艦、生拌鮭魚軍艦、味噌生鮭魚軍艦、辣醬美乃滋鮭魚、鮭魚、鮭魚腹、洋蔥鮭魚、炙烤鮭魚肚、蘿蔔泥炙烤鮭魚肚、炙燒起司鮭魚、炙燒羅勒鮭魚、炙燒明太子鮭魚。
活動期間內，按讚追蹤台灣壽司郎粉絲專頁，並於活動貼文按讚、tag好友1位，再投票給自己最愛的壽司照片按讚，即可抽獎40公分大的「萌抱壽司娃娃」，共有50個幸運名額，採不挑款隨機出貨。
今天同步台灣壽司郎也有黃金脆薯、芒果雪花冰、哈密瓜雪花冰、炸蝦烏龍麵、豆皮烏龍麵、牛肉烏龍麵、叉燒豚骨拉麵、辣味噌拉麵及角high，共9項副食漲價10元；不過人氣經典的海苔味噌湯倒是調降10元。大家可以先把握即日起至11月5日的「鮭魚30選」活動，爽吃19天鮭魚優惠。
而「被壽司耽誤的甜點店」藏壽司，除了即日起至11月30日，聯名卡娜赫拉的小動物扭蛋，打造13款搶錢小土匪周邊；還開賣「初戀的滋味」檸檬輕乳酪，以40元划算價格開吃微酸微甜的滋味搭配綿密蛋糕，粉專上已有近萬名鐵粉喊聲想吃。