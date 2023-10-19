首座警消社會住宅上梁 租金行情曝！新北317戶社宅2025年3月完工
全台首座警消社會住宅「中和警消社會住宅」今（19）日舉行上梁典禮，統包經費近15億元，規劃興建地下4層、地上16層建物，提供套房及1至3房等房產，總計317戶，預計在2025年3月完工，提供給在雙北生活圈有租屋需求的基層警消及眷屬入住，減輕其居住負擔。依新北住都中心先前公布警消社宅租金行情，13坪1房型租金9200元、26坪2房型租金1萬8750元。
記者徐銘穗/綜合報導
中和警消社會住宅位在新北市中和區，基地面積約0.42公頃，將提供套房21戶、一房型185戶、二房型83戶、三房型28戶等房型，社區並設置公共托育、幼兒園及日照中心等社福設施，鄰近捷運景平站，且東側臨「保二總隊公辦都更案」，未來將串聯2基地的開放空間，往北側延伸，銜接景平路及鄰近商圈。
內政部長林右昌指出，考量警消同仁執行勤務需輪值排班的工作特性，必須要有良好的睡眠品質，警消社會住宅在建造上採用「樓板衝擊音」工法，可有效降低上、下樓層間樓板的噪音干擾；同時在3至5樓設有戶外景觀平台種植園藝植栽，並規劃取得綠建築、智慧建築及無障礙住宅等標章。
至於租金行情部分，中和警消社會住宅租金仍未公開，但新北市住都中心先前公開揭露「永和秀朗青年社會住宅」警消出租專案，13坪大1房型租金為9200元、17坪大無障礙1房型租金為1萬2000元，而26坪大的2房型租金則為1萬8750元。
內政部指出，目前全國社宅直接興建為8萬9375戶，其中由中央興建數量已正式過半，再加上包租代管6萬1355戶，累計戶數達15萬戶，達成率為75.4%。另六都已陸續成立住都中心，特別是臺北、新北政府都已成立及運作中，期盼未來能擴大相關業務辦理量能。
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