台塑5000人進駐內湖！敦北商圈爆便當店倒閉 店面租金慘跌32%
台塑企業總部搬家，5000台塑人遷徙至內湖大樓，已讓原台塑總部、「起家厝」的敦化北路、民生東路商圈，便當店因此歇業，店家嘆「營業額掉5成」。房產專家發現，台塑搬家前，敦化北路市場店面租金每坪開價約3900元，但今年9月台塑開始搬家後，每坪租金開價跌至2626元，跌幅約32%。
記者徐銘穗/綜合報導
5000台塑人離開敦化北路，儘管當地還有長庚醫院及新落成的開發金總部，但靠台塑上班族為消費主力的民生東路四段店家，已成台塑搬新家的「受害者」。《CTWANT》報導，民生東路上一家便當店老闆說，「大概9月就感覺人潮、消費變少，業績約掉了2、3成，很多家店都不做了。」對街連鎖麵店老闆也說：「人潮少很多，營業額掉了5成。」
不過，有人出場也有人進場，附近停業的便當老店原址正在裝潢中，將由鬍鬚張旗下健康餐盒品牌「金簡康」進駐。台塑總部拆除重建至少要5年時間，附近店家都感嘆只能看著辦，想辦法拚外帶生意。
元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴受訪表示，台塑搬遷前，敦化北路市場店面網路待租有限，僅1、2件，租金每坪約3900元；今年9月開始搬遷後，待租量暴增，目前約10間店面招租中，每坪租金開價跌至2626元，跌幅約32%。
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