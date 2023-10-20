台塑5000人搬「美食沙漠」內湖　10分鐘爽吃烤鴨！4美食餐廳必收

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北知名的烤鴨餐廳，屬廣式片皮烤鴨派系，一鴨三吃，龍都酒樓內湖店比起創始店新穎且氣派。烤鴨標榜與宜蘭鴨場合作，使用體型成熟、油質均勻成長約80天的大鴨（俗稱北鴨）來烤製。經營40年老字號，不管平假日都要訂位。名主持人陶晶瑩更在去年500盤美食評選中，給予片皮烤鴨一盤肯定。
📍三元花園韓式餐廳
來自韓國、近50年歷史的品牌，標榜正宗高檔韓式料理，除了傳統韓式燒肉之外，也有各式獨門湯品，更有較難見到的醬蟹、醬蝦等，醬蝦曾受到知名音樂人馬世芳給予500盤。
📍燒肉赤虎
在日本有20年歷史的「赤虎」，台灣首店就位於內湖舊宗商圈，堅持選用日本和牛、澳洲和牛和美國Prime級的冷藏進口牛肉。菜單上不僅有千元以下的美國Prime極佳級冷藏牛肉的套餐，另有2千元以下，包含澳洲和牛、日本A5和牛的「萬福」、「極上」套餐，赤虎也提供可以輕鬆入門的商業午餐「肉品3款拼盤午餐」，米飯還可無限供應。
📍德朗法式火鍋
標榜火鍋的湯底為滴鑽澄清雞湯，以法式澄清湯手法製作，用上全雞、雞胸肉、雞爪與洋蔥、紅蘿蔔等多種蔬菜，花上13小時熬煮出。除了日本和牛、澳洲和牛、加拿大深海龍蝦、台產無毒蝦等多樣高檔食材，搭上霧峰香米煮成白米飯，也是另一大賣點。