台塑5000人進駐內湖！超長「等公車人龍」慘況曝　內湖陷塞車地獄

台塑5000人搬「美食沙漠」內湖　10分鐘爽吃烤鴨！4美食餐廳必收

▲台塑企業敦北總部5000名員工大遷徙至內湖「台北企業總部園區（T.CBD）」辦公，周邊被稱是美食沙漠，但其實還是可以精選數家知名餐廳。（圖／台塑企業提供）
▲台塑企業敦北總部5000名員工大遷徙至內湖「台北企業總部園區（T.CBD）」辦公，周邊被稱是美食沙漠，但其實還是可以精選數家知名餐廳。（圖／台塑企業提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台塑企業自上個月，約5000名員工搬遷至內湖區南京東路六段「台北企業總部園區（T.CBD）」辦公。不少網友笑稱該處附近為美食沙漠，周邊除了小吃店，可能午餐時間多半到便利超商解決。事實上，若是仔細尋找，離台北企業總部園區車程約莫10分鐘的知名美食餐廳還是有，像是以烤鴨聞名的龍都酒樓、三元花園韓式餐廳與燒肉赤虎等，都是方便多人聚餐的好選擇。

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📍龍都酒樓
台北知名的烤鴨餐廳，屬廣式片皮烤鴨派系，一鴨三吃，龍都酒樓內湖店比起創始店新穎且氣派。烤鴨標榜與宜蘭鴨場合作，使用體型成熟、油質均勻成長約80天的大鴨（俗稱北鴨）來烤製。經營40年老字號，不管平假日都要訂位。名主持人陶晶瑩更在去年500盤美食評選中，給予片皮烤鴨一盤肯定。

▲龍都酒樓是台北知名烤鴨店之一。（圖／取自龍都酒樓臉書）
▲龍都酒樓是台北知名烤鴨店之一。（圖／取自龍都酒樓臉書）
📍三元花園韓式餐廳
來自韓國、近50年歷史的品牌，標榜正宗高檔韓式料理，除了傳統韓式燒肉之外，也有各式獨門湯品，更有較難見到的醬蟹、醬蝦等，醬蝦曾受到知名音樂人馬世芳給予500盤。

▲三元花園韓式餐廳來自韓國，已有快50年歷史。（圖／取自三元花園臉書）
▲三元花園韓式餐廳來自韓國，已有快50年歷史。（圖／取自三元花園臉書）
📍燒肉赤虎
在日本有20年歷史的「赤虎」，台灣首店就位於內湖舊宗商圈，堅持選用日本和牛、澳洲和牛和美國Prime級的冷藏進口牛肉。菜單上不僅有千元以下的美國Prime極佳級冷藏牛肉的套餐，另有2千元以下，包含澳洲和牛、日本A5和牛的「萬福」、「極上」套餐，赤虎也提供可以輕鬆入門的商業午餐「肉品3款拼盤午餐」，米飯還可無限供應。

▲燒肉赤虎選用日本和牛、澳洲和牛和美國Prime級的冷藏進口牛肉。（圖／取自燒肉赤虎臉書）
▲燒肉赤虎選用日本和牛、澳洲和牛和美國Prime級的冷藏進口牛肉。（圖／取自燒肉赤虎臉書）

📍德朗法式火鍋
標榜火鍋的湯底為滴鑽澄清雞湯，以法式澄清湯手法製作，用上全雞、雞胸肉、雞爪與洋蔥、紅蘿蔔等多種蔬菜，花上13小時熬煮出。除了日本和牛、澳洲和牛、加拿大深海龍蝦、台產無毒蝦等多樣高檔食材，搭上霧峰香米煮成白米飯，也是另一大賣點。
 

▲德朗火鍋金黃色的滴雞精湯底，涮什麼都好清甜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲德朗火鍋金黃色的滴雞精湯底，涮什麼都好清甜。（圖／記者蕭涵云攝）

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