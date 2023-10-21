金鐘璀璨時刻／米可白哭到撞牆！蔡淑臻名模轉型封后淚崩

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金鐘視后鍾欣凌首度跨界主持典禮，表現中規中矩，獲得不少好評，頒發最佳人氣戲劇節目時，《牛車來去》執行助理致詞一度說不出話來，鍾欣凌緊急圓場，幽默說他只是緊張、感動，幽默緩和他的情緒，順利解決突發狀況，掌握全場氣氛功力一流。
彭佳慧多聲道實力 原唱人聽到入迷
今晚首場表演是「戲劇原創歌曲」，邀來金曲歌后彭佳慧演唱《茁劇場─走過愛的蠻荒》、 《媽，別鬧了！》、《牛車來去》、《人選之人-造浪者》及《台北女子圖鑑》5首入圍戲劇原創歌曲，展現國語、台語、英語等多聲道實力，台下原唱人都相當陶醉在她的歌聲中。
勸世三姊妹編劇 重現導演職人生活
另一表演節目為「向導演致敬」，邀來藝人范宸菲演出，由知名音樂歌舞劇《勸世三姊妹》導演曾慧誠與編劇詹傑共同設計表演內容，以原創音樂劇的形式呈現導演的職人生活，在與幕後工作人員互動，彰顯其在一部戲劇中的辛勞與重要性。
米可白感動爆哭 領獎走到差點撞牆
由兒童台「葡萄姐姐」出道的米可白，轉型演員多年，終於獲得金鐘肯定，她從頒獎人喊出得獎者名字瞬間就當場呆住，從台下一路哭到台上，頒獎人謝瓊煖細心幫她拉好裙子避免走光，米可白感動地跟母親報喜訊「我為妳爭光了」，離開舞台差點撞到牆，表現相當真實可愛。
李璇為丁強代領特別貢獻獎 吳慷仁聽到拭淚
特別貢獻獎頒給已故資深演員丁強，由他的妻子李璇代領，全場起立給予掌聲，李璇感謝文化部頒予殊榮，並多次向推薦人導演曹瑞原、寇世勳、蔡揚名等人致謝，她透露丁強經紀人告知這件事，對方喜極而泣，讓自己相當感動，「金鐘獎是很歡喜的日子，不想讓大家很傷感」，並以「百年修得同船渡，千年修得共枕眠」，很榮幸能當丁強的太太，吳慷仁聽了在底下感動拭淚。
蔡淑臻名模轉型成功 首奪視后淚崩
模特兒出身的蔡淑臻，轉型成為演員、製作人，《村裡來了個暴走女外科》籌備過程卻相當辛苦，第一次到公視提案竟語無倫次，還講到哽咽，但台下的投資者相當冷靜，讓她覺得糗翻天，原本談好的場景安排，也因為疫情停擺，讓她備感艱辛，所幸推出後收視率、口碑都很不錯，這次又拿下4項金鐘大獎，蔡淑臻在台上感動到淚崩。
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