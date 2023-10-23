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重陽節吃漢堡王「免費送Q彈海老堡」優惠代碼　加碼12款買一送一

▲10月23日星期一是九九重陽節，漢堡王限時敬老優惠代碼「FREESH」，免費送「Q彈海老堡」！加碼吃貨週年慶12款「買一送一」。摩斯早餐套餐加10元升級「大杯經典奶茶」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲10月23日星期一是九九重陽節，漢堡王限時敬老優惠代碼「FREESH」，免費送「Q彈海老堡」！加碼吃貨週年慶12款「買一送一」。摩斯早餐套餐加10元升級「大杯經典奶茶」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

九九重陽節就是今天10月23日星期一，速食業者漢堡王推出限時敬老優惠，使用優惠代碼「FREESH」，買安格斯套餐就送「Q彈海老堡」免費吃！再加碼漢堡王吃貨週年慶，12款「買一送一」，包括華堡、牛肉堡都只要半價。而摩斯漢堡則有早餐飲品升級優惠，使用APP購買早餐套餐，加10元升級「大杯摩斯經典奶茶」。

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📌重陽節敬老優惠！漢堡王「Q彈海老堡」免費吃
10月23日至10月24日漢堡王推出限時敬老優惠，10月20日起，預購外帶或外送安格斯系列套餐，指定於10月23日或10月24日取餐，並輸入優惠代碼「FREESH」，即贈「Q彈海老堡」乙顆。活動期間內當日購買安格斯常態系列套餐（安格斯厚切/花生安格斯/勁濃安格斯/黑醬安格斯等四種套餐），就免費送乙顆Q彈海老堡（原價159元），優惠可累贈。

▲重陽節敬老優惠！漢堡王優惠代碼「FREESH」，免費吃「Q彈海老堡」。（圖／漢堡王提供）
▲重陽節敬老優惠！漢堡王優惠代碼「FREESH」，免費吃「Q彈海老堡」。（圖／漢堡王提供）
📌漢堡王吃貨周年慶：12款「買一送ㄧ」！華堡、牛肉堡都半價
漢堡王拚百貨週年慶，即日起至12月4日，推出「吃貨周年慶優惠券」，包括小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡，4種漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款通通「買一送一」。

📌漢堡王「王的保溫瓶」加價購
即日起官網預訂外帶不限品項，單筆訂單滿299元，輸入優惠代碼「BKBOT」，即可以250元加購漢堡王480ml限量「王的保溫瓶」。瓶身及內部分別選用304、316不鏽鋼材質，除具備良好保溫效果經SGS檢驗合格，耐熱溫度0°C-100°C。每筆訂單僅限加購乙個保溫瓶，數量有限，售完為止。

▲漢堡王即起至12月4日前，「吃貨周年慶優惠券」登場，其中包括8款熱賣品項買1送1。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王即起至12月4日前，「吃貨周年慶優惠券」登場，12款熱賣品項買ㄧ送ㄧ。（圖／漢堡王提供）
📌摩斯漢堡：早餐套餐加10元升級「大杯經典奶茶」
摩斯漢堡即日起至10月31日，使用MOS APP購買早餐套餐，可享加10元升級「大杯摩斯經典奶茶」優惠。提醒大家，05:00AM~10:30AM供應；桃園機場相關門市未參與此活動。

▲鐵粉敲碗成功！摩斯漢堡「本體」經典紅茶，正式升級為鮮奶茶上市，被網友讚超懂粉絲「神品又加一」，一次到位要喝爆。（圖／翻攝自摩斯漢堡官網）
▲摩斯漢堡使用MOS APP購買早餐套餐，加10​​​​​​​元升級「大杯經典奶茶」。（圖／翻攝自摩斯漢堡官網）

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