重陽節吃漢堡王「免費送Q彈海老堡」優惠代碼　加碼12款買一送一

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10月23日至10月24日漢堡王推出限時敬老優惠，10月20日起，預購外帶或外送安格斯系列套餐，指定於10月23日或10月24日取餐，並輸入優惠代碼「FREESH」，即贈「Q彈海老堡」乙顆。活動期間內當日購買安格斯常態系列套餐（安格斯厚切/花生安格斯/勁濃安格斯/黑醬安格斯等四種套餐），就免費送乙顆Q彈海老堡（原價159元），優惠可累贈。
📌漢堡王吃貨周年慶：12款「買一送ㄧ」！華堡、牛肉堡都半價
漢堡王拚百貨週年慶，即日起至12月4日，推出「吃貨周年慶優惠券」，包括小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡，4種漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款通通「買一送一」。
📌漢堡王「王的保溫瓶」加價購
即日起官網預訂外帶不限品項，單筆訂單滿299元，輸入優惠代碼「BKBOT」，即可以250元加購漢堡王480ml限量「王的保溫瓶」。瓶身及內部分別選用304、316不鏽鋼材質，除具備良好保溫效果經SGS檢驗合格，耐熱溫度0°C-100°C。每筆訂單僅限加購乙個保溫瓶，數量有限，售完為止。
📌摩斯漢堡：早餐套餐加10元升級「大杯經典奶茶」
摩斯漢堡即日起至10月31日，使用MOS APP購買早餐套餐，可享加10元升級「大杯摩斯經典奶茶」優惠。提醒大家，05:00AM~10:30AM供應；桃園機場相關門市未參與此活動。