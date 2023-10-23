「百萬YTR」紅超過10年！流量穩到爆 老粉曝原因：業配也不反感
知名YouTuber「HowHow」（陳孜昊）的YouTube頻道至2007年創立至今，目前共累積149萬訂閱數，影片風格幽默逗趣，引來許多粉絲喜愛。近日就有網友好奇問「HowHow頻道歷久不衰的祕訣是什麼？」貼文曝光後立即引起熱議，有人分析關鍵：「每集都是業配，但卻不會讓人反感，就算流量沒多好，也有業配錢可以賺。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友21日在PTT發文，他以「HowHow頻道歷久不衰的祕訣是什麼？」為題，表示他以為HowHow這種風格的影片，過沒幾年觀眾就會審美疲勞，沒想到頻道成長卻十分穩定，即使已經出了1000多支影片，近期仍有影片觀看數突破69萬，讓他對此現象感到相當好奇。
貼文曝光後，網友們紛紛留言「短劇情片出片量大，關注度很容易保持」、「雖然現在都老梗，但偶爾還是不錯笑」、「把別人覺得沒啥的日常弄得有梗，有料啊」。也有人指出，HowHow就連業配影片都十分用心，「他沒有無腦跟風，從始至終眼中只要業配」、「每集都是業配，但卻不會讓人反感，就算流量沒多好，也有業配錢可以賺」。
事實上，隨著YouTube流量不斷下滑，許多組創作者已經宣布停更，《NOWnews今日新聞》就曾報導，同為YouTuber的百萬網紅Joeman分析，YouTube流量下跌的原因有5個，包含短影音崛起、長影音平台互相廝殺、疫情解禁、YouTube長影音已經退流行了、YouTube版面配置改變，「YouTube長影音的巔峰已過，兵敗如山倒，殘存亦沒路」。