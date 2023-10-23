汪峰離婚章子怡非出軌！狗仔再爆他賭博成性　「離婚有段日子了」

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而汪峰沉迷賭博並非新聞，當年能跟章子怡結緣，正是汪峰某次在美國開唱時，在賭場當軍師幫一對老夫妻贏錢，沒想到多年後聚會遇到章子怡，她卻開口感謝自己，為爸媽受到汪峰照顧致謝，脫口而出：「我早就想謝謝你，我爸媽一直誇你，在美國賭場幫他們贏了好多錢」，雙方因賭博有了共同話題。
舊愛葛薈婕4月直播時也爆料，汪峰非常愛賭，當年跟汪峰一起時，經常陪他到澳門賭博，爆料他每次賭完就喜歡找長腿的女人，私生活相當混亂，根本就是個渣男。她也同情章子怡被汪峰欺騙，「章子怡是大明星，汪峰在外面尋歡作樂比較收斂，因為他不敢惹章子怡」！
而汪峰2019年也被網友直擊，去美國拉斯維加斯賭場因為「玩得太小」、財力不足因素，被工作人員趕出了VIP室，網友瘋狂調侃他沒有帶老婆章子怡出場的下場，就是底氣不足，連賭博都被趕出去。而汪峰、章子怡對離婚原因僅表示「分離不代表辜負或背叛，這是兩個成年人的決定」，不願對彼此口出惡言。
章子怡小檔案
生日：1979年2月9日（44歲）
出生：中華人民共和國北京市
婚姻：汪峰（2015年結婚、2023年離婚）
家庭：1子1女
出道：1994年《星星點燈》
身分：歌手、演員、製片人、導演
演藝經歷：
1990年11歲時接受鄰居建議學舞；14歲拿到人生第一支廣告；15歲參演電影《星星點燈》亮相，片中飾演因為癌症而被迫截肢，遠離心愛的舞蹈事業的堅強女孩，演技受到注目。
大學2年級接到張藝謀的電話，出演電影《我的父親母親》，後續因為張藝謀的推薦，因而有了跟周潤發、楊紫瓊、郎雄等人合作機會；更得到台灣導演李安執導的武俠電影《臥虎藏龍》出演機會。
代表作：
《我的父親母親》
《臥虎藏龍》
《一代宗師》
《藝伎回憶錄》
《2046》
《十面埋伏》