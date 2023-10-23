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汪峰離婚章子怡非出軌！狗仔再爆他賭博成性　「離婚有段日子了」

▲汪峰（左）被狗仔爆料因賭博壞事，導致和章子怡婚姻破局。（圖／翻攝自《妻子的浪漫旅行2》微博）
▲汪峰（左）被狗仔爆料因賭博壞事，導致和章子怡婚姻破局。（圖／翻攝自《妻子的浪漫旅行2》微博）

記者江芷稜／綜合報導

中國狗仔「推理君江小宴」今（23）日爆料國際影后章子怡與中國知名歌手汪峰8年婚姻畫上句點，在微博瞬間炸鍋，如今雙方坦承確實離婚，眾人猜測離婚原因，狗仔繼續加碼爆料，表示兩人離婚這次不是因為汪峰花心劈腿，而是嗜賭成性，開酸「賭博真的不好哇」！

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▲章子怡（左）曾在《妻子的浪漫旅行2》上表示，汪峰應該不敢出軌偷吃。（圖／翻攝自《妻子的浪漫旅行2》微博）
▲章子怡（左）曾在《妻子的浪漫旅行2》上表示，汪峰應該不敢出軌偷吃。（圖／翻攝自《妻子的浪漫旅行2》微博）
汪峰有過3任婚姻4段感情，每次分手都是出軌釀禍，這次和章子怡離婚後謠言不斷，首先就有人說是他偷吃嫩模被抓個正著，才會被影后甩掉，不過「推理君江小宴」再度發文表示是因為賭博，「知情人跟我說的，個人財產歸個人，離婚也不是近日的事情，有段日子了」。

而汪峰沉迷賭博並非新聞，當年能跟章子怡結緣，正是汪峰某次在美國開唱時，在賭場當軍師幫一對老夫妻贏錢，沒想到多年後聚會遇到章子怡，她卻開口感謝自己，為爸媽受到汪峰照顧致謝，脫口而出：「我早就想謝謝你，我爸媽一直誇你，在美國賭場幫他們贏了好多錢」，雙方因賭博有了共同話題。

▲大陸狗仔爆料，汪峰與章子怡離婚原因是因為賭博，感慨說「賭博真的不好哇」。（圖／翻攝自「推理君江小宴」微博）
▲大陸狗仔爆料，汪峰與章子怡離婚原因是因為賭博，感慨說「賭博真的不好哇」。（圖／翻攝自「推理君江小宴」微博）
舊愛葛薈婕4月直播時也爆料，汪峰非常愛賭，當年跟汪峰一起時，經常陪他到澳門賭博，爆料他每次賭完就喜歡找長腿的女人，私生活相當混亂，根本就是個渣男。她也同情章子怡被汪峰欺騙，「章子怡是大明星，汪峰在外面尋歡作樂比較收斂，因為他不敢惹章子怡」！

▲網友讚葛薈婕比章子怡漂亮。（圖／翻攝葛薈婕微博）
▲葛薈婕在直播時透露，汪峰以前就很愛去澳門賭博、找女人。（圖／翻攝葛薈婕微博）
而汪峰2019年也被網友直擊，去美國拉斯維加斯賭場因為「玩得太小」、財力不足因素，被工作人員趕出了VIP室，網友瘋狂調侃他沒有帶老婆章子怡出場的下場，就是底氣不足，連賭博都被趕出去。而汪峰、章子怡對離婚原因僅表示「分離不代表辜負或背叛，這是兩個成年人的決定」，不願對彼此口出惡言。

▲國際影后章子怡以《臥虎藏龍》、《一代宗師》聞名影壇。（NOWnews製圖／美聯社、IMDb）
▲國際影后章子怡以《臥虎藏龍》、《一代宗師》聞名影壇。（NOWnews製圖／美聯社、IMDb）
章子怡小檔案

生日：1979年2月9日（44歲）
出生：中華人民共和國北京市
婚姻：汪峰（2015年結婚、2023年離婚）
家庭：1子1女
出道：1994年《星星點燈》
身分：歌手、演員、製片人、導演

演藝經歷：
1990年11歲時接受鄰居建議學舞；14歲拿到人生第一支廣告；15歲參演電影《星星點燈》亮相，片中飾演因為癌症而被迫截肢，遠離心愛的舞蹈事業的堅強女孩，演技受到注目。

大學2年級接到張藝謀的電話，出演電影《我的父親母親》，後續因為張藝謀的推薦，因而有了跟周潤發、楊紫瓊、郎雄等人合作機會；更得到台灣導演李安執導的武俠電影《臥虎藏龍》出演機會。

代表作：
《我的父親母親》
《臥虎藏龍》
《一代宗師》
《藝伎回憶錄》
《2046》
《十面埋伏》

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