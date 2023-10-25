全台十大預售熱銷建案曝！三重這2案最狂　今年前8月共賣近2000戶

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陳金萍說明，至於第二名的「晴空大地」是三重區內少見的大基地、大規劃都更案，鄰近北環段Y23五華國小站，未來3站就能迅速抵達士林。鄰重陽大橋，銜接國道一號，南來北往相當便利；同時，緊鄰五華商圈，超市、傳統市場一應俱全，周邊生活機能佳。若能結合鄰近的銀新未來城12000坪複合式開發，能就近提供醫療保健、社會福利、兒童課後照顧、遊憩休閒及停車空間等服務，區域發展可期。
新北上榜三建案最熱銷 台中和高雄各兩建案入榜
新北市共有三個預售建案入榜最多，除了「都廳大院」和「晴空大地」外，另一個就是林口區的「CLASSY HOME」。陳金萍指出，近年來雙北市的預售屋價格持續走揚，購屋族群也漸漸往價格相對親民的區域移動，而林口區即是受惠的區域之一。
「CLASSY HOME」座落於林口正核心「A9影城時尚特區」，且許多國際科技企業搶先卡位、國際媒體園區成形、三井OUTLET二期更有意於此擴大經營，此地將匯集了AI、半導體、新創、媒體、娛樂等全球知名產業，加上房價相較於雙北蛋黃區實惠，受到不少購屋族群青睞。
台中市和高雄市也各有兩區入榜，且均有超過300筆的交易規模，表現不俗。台中市由清水區的「櫻花市鎮之櫻」和北屯區的「豐邑太原YES」入榜。陳金萍表示，「櫻花市鎮之櫻」立足台中港市鎮中心，鄰近台中三井Outlet，生活機能良好。
且鄰近台中港科技園區，台積電、大立光、捷安特等10大集團進駐，高科技人才湧入，也推升當地房市表現。而「豐邑太原YES」周遭除了中國醫投資157億興建的醫學中心建設，另有國小二期擴校工程、國中、圖書館與市場BOT商場開發案同步啟動，加上未來單元13自辦重劃區開發，2025年隨醫界菁英逐步遷入後，該區有望成為未來北屯繁華新核心，醫療資源充沛之區。
高雄市則有鹽埕區的「港灣1號院」和橋頭區的「達麗未來市」進榜。陳金萍分享，「港灣1號院」基地面積達1120坪，為當地絕無僅有的大基地建案，且4面臨路、4面環景，周邊多為透天，視野幾無遮蔽，吸引喜好景觀的民眾入主。至於「達麗未來市」則鄰近橋頭科學園區，近幾年因台積電設廠效應發酵，當地房價漲幅相當驚人，從4年前的1字頭，目前已成長到3字頭，房市交易也相對穩定，顯示市場看好周邊發展潛力，挹注交易量能。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。