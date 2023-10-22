如何買房／買「無尾巷」新房被勸退　專家：價差1成起！3種人可買

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不過，陳炳辰也點出無尾巷兩優點，一是環境相對比較安靜，二是停車上也較為便利，當然若巷弄過於狹小，前提是要有非常好的停車技術。此外，在房價上，無尾巷房子相較同區房價，「落差1成是一定有的，跟新大樓比更是差2到3成」。
陳炳辰認為，若無尾巷房子價格便宜，附近有大學、產業園區、工業區等，有出租的價值，或許也是不錯的投資型物件，而除投資客外，也適合熟悉當地環境的在地族群及個人因素非常喜歡該物件等3種人購買。
無尾巷房子在風水上有何狀況？命理、風水權威老師謝沅瑾分享，無尾巷在風水上容易遇到「無路可走」、「坐困愁城」的問題，且因氣場無法流通、停滯，無尾巷末端住戶學業、事業陷瓶頸，也容易出現意外、血光甚至是怪病，怪事不斷。
謝沅瑾說，無尾巷的化解方式是在面對道路的牆壁，懸掛開光過的「乾坤太極圖」，以收「移山倒海」的效果，化解煞氣。他也提醒，居民要隨時注意巷道的停車、雜物堆放等狀況，以免遇到緊急事件時影響逃生。
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