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如何買房／買「無尾巷」新房被勸退　專家：價差1成起！3種人可買

▲網友相中一間位在「無尾巷」的預售案被勸退。專家指，除風水外還有移居性、安全與房價發展受限等缺點，但適合投資客等3種人購買。（圖／無憂閣國際風水命理中心網站）
▲網友相中一間位在「無尾巷」的預售案被勸退。專家指，除風水外還有移居性、安全與房價發展受限等缺點，但適合投資客等3種人購買。（圖／無憂閣國際風水命理中心網站）

記者徐銘穗/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》即起每周日推出《如何買房》專欄，匯集相關專家建議，帶讀者了解買房眉角，及早圓夢。有網友相中「無尾巷」一處預售案，秒被長輩勸「別買最後1間」，除風水上恐陷「無路可走」、「坐困愁城」窘境外，房產專家指也有出入不便、消防逃生、及房價發展受限等缺點，不過無尾巷房子通常較同區房價便宜1成起，適合投資客等3種人購買。

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無尾巷又稱「死巷」。全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，無尾巷房產最主要的問題是出入不便，不但考驗住民停車技術，一旦發生事故恐有消防逃生問題，因宜居性不理想，導致房價發展上受限，貸款也拿不到好的核貸條件，甚至也會影響未來都更的獲利空間，讓建商卻步。

▲房屋座落地點影響房價。（圖／記者徐銘穗攝）
▲房屋座落地點影響房價。（圖／記者徐銘穗攝）
不過，陳炳辰也點出無尾巷兩優點，一是環境相對比較安靜，二是停車上也較為便利，當然若巷弄過於狹小，前提是要有非常好的停車技術。此外，在房價上，無尾巷房子相較同區房價，「落差1成是一定有的，跟新大樓比更是差2到3成」。

陳炳辰認為，若無尾巷房子價格便宜，附近有大學、產業園區、工業區等，有出租的價值，或許也是不錯的投資型物件，而除投資客外，也適合熟悉當地環境的在地族群及個人因素非常喜歡該物件等3種人購買。

無尾巷房子在風水上有何狀況？命理、風水權威老師謝沅瑾分享，無尾巷在風水上容易遇到「無路可走」、「坐困愁城」的問題，且因氣場無法流通、停滯，無尾巷末端住戶學業、事業陷瓶頸，也容易出現意外、血光甚至是怪病，怪事不斷。

謝沅瑾說，無尾巷的化解方式是在面對道路的牆壁，懸掛開光過的「乾坤太極圖」，以收「移山倒海」的效果，化解煞氣。他也提醒，居民要隨時注意巷道的停車、雜物堆放等狀況，以免遇到緊急事件時影響逃生。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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