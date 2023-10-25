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租屋小白必看！簽約前10大看房重點　無條件首選套房：室友很重要

▲租屋族看房是門大學問，租屋10大看房重點，網友最關注房間格局是套房或雅房，最怕租雅房容易遇到生活習慣不好的室友。（圖／記者徐銘穗攝）
▲租屋族看房是門大學問，租屋10大看房重點，網友最關注房間格局是套房或雅房，最怕租雅房容易遇到生活習慣不好的室友。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

租屋族看房是門大學問！《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「看房注意事項」相關話題的網路聲量，發現租屋族網友最關注房間格局是套房或雅房，不少人都說「無條件首選套房」，最怕租雅房容易遇到生活習慣不好的室友。

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觀察近3個月內網友針對「看房注意事項」話題的討論，發現網友最在意的房屋要點為「格局」。一個房間的格局，不只與風水相關，更是會直接影響到居住品質，尤其在雅房與套房的選擇上，兩者之間最大的區別便在於房間內是否有獨立的衛浴設備。

▲網友熱議Top 10看屋注意事項。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲網友熱議Top 10看屋注意事項。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
就有網友在討論區上發文，詢問應該要選擇租「雅房」或「套房」，引來網友紛紛留言回覆，不少人直言「無條件選套房」、「雅房一直都不在我的租屋選擇範圍內」，認為若經濟狀況允許，套房因其便利性會是租屋族的首選。

也有不少網友分享住過雅房的經驗，說道「真的超級超級痛苦！上廁所都不能自由」、「遇到不愛乾淨的室友，光掃廁所就夠了」，表示能夠自由使用浴廁、不必忍受因他人造成的廁所髒亂，算是旅居異鄉非常重要的一點。

而「水電費收取方式」也是受到熱議的注意事項。一般來說，最合理的收取方式是依照台水、台電的計費方式，但也有不少房東會以房租包水費，搭配電費一度4～7元不等計費。就有網友發文提問，表示目前找到的房間房租有包水費，可是「電費一度6.5，不知道合不合理」，受到熱烈討論，不少人認為超過台電公布電價便不合理，不過也有網友指出「電5（一度電5元）是最普遍的」，簽約前都要先確認。

另外，聲量排行第3的「有無窗戶」也是網友認為的看房重點之一。對外窗的有無強烈影響著採光與通風的好壞，若兩者任一不甚理想，長期居住下來恐會影響到身心理健康，建議看房時將對外窗也列入檢核清單中。

▲租房時要特別留意租賃契約內容。（示意圖／翻攝小花媽臉書）
▲租房時要特別留意租賃契約內容。（示意圖／翻攝小花媽臉書）
除上述10重點外，也要留意房東對退租時「回復原貌」的定義！人稱「小花媽」的作家先前退租時，被房東要求「全室重新粉刷、專人打掃」回復原貌，並賠償合成皮沙發龜裂等損害。但律師指出，若是正常生活產生的牆壁油漆髒汙等，應屬房東要負擔的成本，不能因此要求房客100%還原，提醒簽約時要特別留意。

此外，租房前也要先了解區域行情。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，北市租金行情約在每坪1500元以上，才有機會租到品質還可以的租房，每坪1000元以下的「不要太期待」，至於7000至8000元預算只能租得到雅房，同樣不能期待，「房租預算若能在2萬元以上，生活品質會好很多」。

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