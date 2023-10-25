台籃涉賭風暴／還是學不會！盤點台灣體壇黑歷史　賭博假球連環爆

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2008年中職米迪亞暴龍爆出假球醜聞，遭聯盟祭出停權處分，也延伸出SBL米迪亞精靈涉及假球事件，當時洋將桑德斯（Jonathan Sanders）曾爆料，指教練阻止球隊贏球，該爆料影片在國內籃壇掀起軒然大波。
當時前總教練吳建國也指出，自從米迪亞進軍職棒後，籃球隊氣氛也變得詭異，贏球高層也沒有很開心，並且有意無意暗示他下個賽季要準備。
不僅如此，吳建國還提到，球隊高層不時提及SBL其他疑似假球案例，讓他越想越奇怪，甚至在球季中也不明人士盯著。雖然當時領隊張榮光否認，但仍引發外界諸多質疑，吳建國因擔心配合放水情況，最後以身體不佳為由辭去主帥一職。
SBL教練、球員涉賭：
2016年新北市永和分局破獲一家德州撲克賭場，帶回負責人、工作人員及賭客等18人，賭客包括前SBL球星、中華男籃國手簡嘉宏，事後他坦承賭博。
前台啤籃球隊總教練、T1聯盟台啤英熊隊顧問閻家驊，在SBL曾任台啤主帥，2017年被控牽涉網路運動簽賭，閻家驊被依賭博罪獲緩起訴，今年2月他又在天九牌賭場被逮，T1聯盟也緊急切割，但已重創聯盟聲譽。
2020年新北市三重警方在一處豪宅內查獲德州撲克賭場，赫然發現一名賭客是球星成力煥，最後他遭到賭博罪送辦，成力煥事後認錯致歉，隨後台啤球團宣布將他開除。
中華職棒假球事件：
中職過去多次遭受假球醜聞衝擊，其中1997年時報鷹「黑鷹事件」最為重大。該事件中，約有84人捲入，當中22名本土球員被判有罪，僅蔡明宏一人被判無罪，而統一獅郭進興、鄭百勝與江泰權等3人均被法院判決有罪，最後獲緩刑。
2005至2009年間，中職的簽賭問題再次引起公眾關注。2005年La New熊隊的簽賭事件，La New熊隊與興農牛、中信鯨隊球員遭檢調約談，其中洋將人數接近10人，2006年La New熊投手教練林光宏被黑道恐嚇在調度上放水，最終遭球團開除。
中信鯨和米迪亞暴龍也分別在2007年和2008年爆發假球事件，前者大部分球員由於證據不足未予起訴，但鄭昌明、紀俊麟等球員被開除；後者則因球隊高層下令球員打假球而被聯盟除名，最終導致球隊解散。
2009年爆發「黑象事件」，當時檢方大動作約談職棒球員與教練，兄弟象、La new熊、興農牛與已解散的中信鯨球員都遭約談，兄弟象約一半本土球員涉案，包括招牌球星陳致遠、陳懷山、莊瑋全、王勁力、郭一峰、吳保賢、買嘉瑞、柳裕展、朱鴻森、黃正偉、楊宗範、楊博任等，全隊一半以上都受牽連，這些假球事件也重傷中職，也是球迷心中永遠的痛。
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