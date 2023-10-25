🔥台籃涉賭風暴／打假球破綻百出！專業裁判揭露這些可疑行為

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當吳季穎被爆出涉嫌打假球後，球迷立即挖出他在今年4月30日裕隆出戰台銀中，出現不合常理的行為，當時比賽結束剩下2秒，裕隆以74:71領先，正常情況球員應該護球，並讓對手進行犯規戰術，但吳季穎邊線發球後，進場接獲隊友傳球，並在無人防守的情況下投三分，被質疑可能是為了賭盤大小分、勝分差，才執意投三分。
謝文偉表示，如果透過比賽重播畫面來檢視整場比賽，會發現過去很多球賽，其實可能也發生過類似的狀況，如果出現類似的情況，不免被認為是有打假球的嫌疑。
謝文偉也分享了自己的觀察，他指出，通常當某隊處於落後時，教練會對於爭議判決與裁判進行交流，但有些場次教練卻是沉默不語，似乎對比賽結果莫不關心，與平日激動的反應大相徑庭。
謝文偉透露，過去擔任執法裁判時，有時他會注意到一些教練和球員在比賽中竟然在玩手機，這種行為也相當可疑，「一名教練應該全神貫注於比賽調度，怎麼還有閒暇時間滑手機呢？非常不符合常理。」
謝文偉認為，台灣籃球的環境和教育應該得到更多關注，尤其體育圈的學長學弟文化，會讓學弟有樣學樣，加上從學生時代就累積名氣，獲得外界大量關注，難免會受到外部誘惑，都可能讓球員因而走偏，「在這樣的環境驅使下，球員燃起了貪念，並且缺乏法治觀念，沒有去思考會面臨什麼後果，做出遺憾終身的事情。」
隨著台灣籃球的逐漸發展和薪酬環境的改善，謝文偉仍對未來充滿信心：「我們必須對這些年輕球員進行法治教育，教導他們正確的價值觀，希望這些事件能夠讓球員學會教訓警惕球員，我相信未來籃球會變得更好。」
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