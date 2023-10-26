通勤族注意！醫揭耳機「大音量不傷耳」關鍵

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陳光超說，以國家標準來說，超過85分貝、持續超過8小時才會造成聽力損失，而音量每增加5分貝，造成損傷可能需要的時間就會減半；美國則是規定每增加3分貝、時間就要減半，但即使是100分貝的音量，不要超過半小時應該也不會有事。
以現實中的使用情境來說，陳光超表示，80分貝大約是嬰兒大哭時的音量水準，而100分貝則是飛機起降的音量，一般人聽音樂，音量也會有起伏高低，不會一直在這個水平以上，所以他也直言，如果真的持續把聲音開在超過85分貝、甚至100分貝以上，「這不叫音樂，這叫噪音！」
不過，陳光超提到，為了壓過環境中的噪音，戴耳機的時候，音量常常比環境音量再多3到5分貝，若以95分貝估計捷運通行時的最大音量，確實可能發生超過100分貝的情況，但一般人也不至於搭捷運到會產生聽力損張的時間長度，相較之下，時常出入其他高音量的場所，比戴耳機更傷耳。
陳光超提醒，耳朵最怕的其實是突發性的大聲音，比如突然發出巨大聲響的鞭炮、打靶等，像是火車這類聲音逐漸變大的情境反而不會造成傷害，且喝酒、熬夜也會造成聽力損傷，很多突發性耳聾個案都是喝酒、熬夜後發生的，患者會出現「聽得到聲音，但聽不懂內容」的情況，甚至需要電子耳來輔助。