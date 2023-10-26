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通勤族注意！醫揭耳機「大音量不傷耳」關鍵

▲中醫大附醫全方位聽覺健康中心副院長陳光超指出，使用耳機不會造成聽力損失，因為造成聽力損失的關鍵不只是「音量」，還有「時間」。（示意圖／取自Pixabay）
▲中醫大附醫全方位聽覺健康中心副院長陳光超指出，使用耳機不會造成聽力損失，因為造成聽力損失的關鍵不只是「音量」，還有「時間」。（示意圖／取自Pixabay）

記者林志怡／台北報導

許多民眾都習慣在上下班通勤時間戴上耳機、享受音樂，緩解一天的緊張感，但部分民眾會為了蓋過周邊的噪音，把音量開超大，甚至在捷運上會發現，有些人的音量大到連旁邊的人都能聽見，讓周邊乘客感到困擾，許多民眾也會想問，「這樣耳朵不會聾掉嗎？」但耳鼻喉醫師直言，光是大音量不太可能傷到耳朵，是否傷耳的關鍵在於「時間」。

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對於「戴耳機開大音量會不會造成聽力損失」，中醫大附醫全方位聽覺健康中心副院長、耳鼻喉部主治醫師陳光超直言，「我不相信耳機會造成聽力損失」，因為造成聽力損失的關鍵不只是「音量」，還有「時間」。

陳光超說，以國家標準來說，超過85分貝、持續超過8小時才會造成聽力損失，而音量每增加5分貝，造成損傷可能需要的時間就會減半；美國則是規定每增加3分貝、時間就要減半，但即使是100分貝的音量，不要超過半小時應該也不會有事。

以現實中的使用情境來說，陳光超表示，80分貝大約是嬰兒大哭時的音量水準，而100分貝則是飛機起降的音量，一般人聽音樂，音量也會有起伏高低，不會一直在這個水平以上，所以他也直言，如果真的持續把聲音開在超過85分貝、甚至100分貝以上，「這不叫音樂，這叫噪音！」

不過，陳光超提到，為了壓過環境中的噪音，戴耳機的時候，音量常常比環境音量再多3到5分貝，若以95分貝估計捷運通行時的最大音量，確實可能發生超過100分貝的情況，但一般人也不至於搭捷運到會產生聽力損張的時間長度，相較之下，時常出入其他高音量的場所，比戴耳機更傷耳。

陳光超提醒，耳朵最怕的其實是突發性的大聲音，比如突然發出巨大聲響的鞭炮、打靶等，像是火車這類聲音逐漸變大的情境反而不會造成傷害，且喝酒、熬夜也會造成聽力損傷，很多突發性耳聾個案都是喝酒、熬夜後發生的，患者會出現「聽得到聲音，但聽不懂內容」的情況，甚至需要電子耳來輔助。

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