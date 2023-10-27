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2023前3季房市出爐！新竹縣移轉量狠跌27.2%　房價卻是全台第2高

▲新竹縣2023前3季房市交易、移轉棟數重跌27.2%，是全台下跌最慘的縣市冠軍，不過，新竹縣中位房價已來到1700萬元，全台第2高。（圖／資料照片）
▲新竹縣2023前3季房市交易、移轉棟數重跌27.2%，是全台下跌最慘的縣市冠軍，不過，新竹縣中位房價已來到1700萬元，全台第2高。（圖／資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

今（2023）年前3季全國買賣移轉棟數21萬8754棟，大部分縣市今年比去年低，新竹縣深跌27.2%，跌幅最深，不過新竹縣住宅大樓加車位的中位房價已來到1700萬元，僅次於台北市的3178萬元，全台第2高。而全國僅金門縣、澎湖縣、嘉義縣及新竹市等4個縣市今年前3季的移轉棟數比去年多。

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竹科兩樣情，新竹市增、新竹縣衰減
同樣是竹科話題區的新竹縣及新竹市今年交易量出現分歧。新竹縣下跌27.2%，而新竹市則是上升5.8%。大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，今年交易量深受打炒房政策影響，尤其上半年買、賣雙方都偏向保守觀望，而新版青安貸在8月才上路發酵，故多數縣市成交量走跌。

▲2023前3季買賣移轉棟數。（圖／住商不動產提供）
▲2023前3季買賣移轉棟數。（圖／住商不動產提供）
住商不動產新竹關埔加盟店店東曾文慶指出，今年交屋量減少，影響新竹縣買賣移轉棟數的數據呈現，另一方面，前幾年市場熱絡時，竹科買氣一路蔓延到新竹縣竹東鎮及芎林鄉，但今年市場轉冷，買盤回歸剛性自用，講求現有機能的買方聚攏到蛋黃區，造成新竹市增加、新竹縣反而減少的情況。

此外，嘉義縣今年前三季也是逆勢突圍，買賣移轉棟數共有2401棟，年增11.2%，住商不動產嘉義故宮南院加盟店店東吳宗翰表示，嘉義縣也有科學園區話題，嘉義科學園區今年已動土開工，預期未來可創造就業機會，因此高鐵嘉義站周邊出現輕豪宅建案，除此之外，故宮南院二館於去年動工，預計2027年試營運，讓嘉義縣具有產業及觀光雙議題。

▲嘉義科學園區今年已動土開工，預期未來可創造就業機會。（圖／品牌提供）
▲嘉義科學園區今年已動土開工，預期未來可創造就業機會。（圖／品牌提供）
國旅加持，金門、澎湖增一成
前三季金門縣年增13.7%、澎湖縣年增13.4%，郎美囡表示，離島地區腹地小，且地理位置特殊，並各有其福利政策，因此房市交易量不見得與整體市場走向同步，這幾年國內旅遊持續發酵，國門大開更吸引國際觀光客，故金門、澎湖房市交易量也亮眼。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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