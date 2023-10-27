獨／萬聖節最強裝扮！正妹變身「3D版山道猴子」 完美復刻成果曝
一年一度的萬聖節即將在10月31日到來，許多人在這個週末打算扮裝參加聚會，體驗濃厚的過節氣氛。而網紅「輔大十三月正妹」今年就裝扮成2023年話題人物《山道猴子的一生》男主角，她硬生生將影片中的人物在現實中重現，完美復刻成3D版山道猴子，成果曝光後引起全場驚嘆不已。
記者賴禹妡／綜合報導
「輔大十三月正妹」昨（26）日與好友們聚會，一群人盛大扮裝出席，主題為2023年話題人物，現場有人裝扮成超商浩克事件的「5杯大冰拿」店員，也有人打扮成小甜甜布蘭妮拿刀熱舞，其中「輔大十三月正妹」就裝扮成2023年最具話題性的人物「山道猴子」。
只見「輔大十三月正妹」戴上光頭頭套，臉上畫著代表性的黑色臉部線條，她身上還穿著「莫忘初衷」T恤，完美復刻所有細節，從長髮氣質正妹搖身一變成為「3D版山道猴子」，超強扮裝驚呆全場。
YouTuber創作者「Eric Duan」7月推出影片《山道猴子的一生》動畫，因為劇情太過寫實，撇開跑車的故事背景不說，裡面的人物特色可以說是不少人都經歷過的縮影，讓這部動畫在短短一個多月內就衝破400萬人觀看，討論熱度非常高。